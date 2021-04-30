В Самаре в частных домах появятся туалеты и вода — вместо колонок и выгребных ям

Жите­лям Сама­ры напом­ни­ли, что у них есть воз­мож­ность изба­вить­ся от неудобств в исполь­зо­ва­нии коло­нок и дво­ро­вых туа­ле­тов, и обза­ве­стись все­ми удоб­ства­ми в соб­ствен­ном доме.

Еще в 2018 году в обла­сти ста­ли реа­ли­зо­вы­вать про­ект «Вода с ули­цы — в дом». Он преду­смат­ри­ва­ет лик­ви­да­цию улич­ных коло­нок, куда жиль­цы част­ных домов отправ­ля­ют­ся каж­дый день, захва­тив с собой пару ведер, и под­клю­че­ние домов к цен­траль­но­му водопроводу.

Для это­го надо обра­тить­ся с заяв­ле­ни­ем в «РКС-Сама­ра» и заклю­чить с ком­му­наль­щи­ка­ми дого­вор на доле­вую опла­ту всех работ. Сто­ит отме­тить, что сего­дня такой услу­гой уже вос­поль­зо­ва­лись не менее сот­ни хозя­ев част­ных вла­де­ний, более 500 част­ни­ков пода­ли заяв­ки на уча­стие в программе.

Ком­му­наль­щи­ки недав­но отчи­та­лись о завер­ше­нии про­клад­ки водо­про­во­да на ули­це Фин­ской, и при­со­еди­ни­ли 23 дома к этой линии.

Уби­ра­ют дво­ро­вые туа­ле­ты с выгреб­ны­ми яма­ми и в самой Сама­ре. Там с это­го года дей­ству­ет про­грам­ма «Удоб­ства с ули­цы — в дом». Нали­чие новых удобств ско­ро оце­нят жите­ли домов в пере­ул­ке Боевом.