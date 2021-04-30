Жителям Самары напомнили, что у них есть возможность избавиться от неудобств в использовании колонок и дворовых туалетов, и обзавестись всеми удобствами в собственном доме.
Еще в 2018 году в области стали реализовывать проект «Вода с улицы — в дом». Он предусматривает ликвидацию уличных колонок, куда жильцы частных домов отправляются каждый день, захватив с собой пару ведер, и подключение домов к центральному водопроводу.
Для этого надо обратиться с заявлением в «РКС-Самара» и заключить с коммунальщиками договор на долевую оплату всех работ. Стоит отметить, что сегодня такой услугой уже воспользовались не менее сотни хозяев частных владений, более 500 частников подали заявки на участие в программе.
Коммунальщики недавно отчитались о завершении прокладки водопровода на улице Финской, и присоединили 23 дома к этой линии.
Убирают дворовые туалеты с выгребными ямами и в самой Самаре. Там с этого года действует программа «Удобства с улицы — в дом». Наличие новых удобств скоро оценят жители домов в переулке Боевом.