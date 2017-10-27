Государственные лотереи: «12/24»

Лотерея – прекрасная возможность испытать благосклонность фортуны, ведь в случае удачи обладатель лотерейного билета может рассчитывать на выигрыш. Одна из самых популярных государственных лотерей, билеты которой распространяет ТД «Столото», является «12/24».

Тиражи данной лотереи проходят каждый день раз в 15 минут в присутствии тиражной комиссии. Процедура розыгрыша транслируется в прямом эфире на сайте stoloto.ru.

Правила лотереи «12/24» предусматривают 5 категорий поощрений. В частности, владелец билета, который правильно угадал 4 или 8 чисел получает 60 рублей, 3 или 9 чисел – 300 рублей, 2 или 10 чисел – 1,5 тысячи рублей, 1 или 11 чисел – 15 тысяч рублей. Участники розыгрыша, которым удастся угадать 12 чисел или не угадать ни одного, получают суперприз, размер которого может увеличиваться от тиража к тиражу в случае, если по итогам розыгрыша не было выявлено победителя. Максимальная сумма суперприза, которая была выплачена победителям по итогам 10841-го розыгрыша, составила 2,66 миллиона рублей. Победители лотереи Анастасия и Олег Кокоревы не угадали ни одного числа.

Отдельно стоит подчеркнуть, что ставки, в которых совпали 5, 6 и 7 чисел, считаются невыигрышными.

Приобрести билет лотереи «12/24» все желающие могут на официальном сайте ТД «Столото». Следует отметить, что для пользователей мобильными устройствами, работающими на платформах iOS и Android, были созданы специальные приложения Stoloto. Кроме того, лотерейные билеты можно приобрести в букмекерских конторах 1xBet и «Балтбет», а также в точках розничных продаж.

Кроме того, для желающих стать участниками розыгрыша лотереи «12/24», предусмотрена возможность сделать ставку при помощи отправки СМС-сообщения с текстом 1224 на короткий номер 9999.

Владельцы лотерейных билетов могут проверить результаты розыгрыша, посетив сайты lotonews.ru и stoloto.ru. Помимо этого, результаты можно узнать, позвонив по телефону +7 499 27-027-27. Абонентам операторов мобильной связи «Мегафон», «Билайн» и «МТС» результаты розыгрыша могут быть сообщены по телефону. Для этого им необходимо позвонить на номер *777.

Средства, которые могут быть получены участником розыгрыша, угадавшим выигрышную комбинацию чисел, подлежат налогообложению. Сумма налога, рассчитанная, исходя из ставки 13 процентов, уплачивается самостоятельно и отражается в налоговой декларации.