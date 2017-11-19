Автомобиль в аренду без водителя: преимущества и особенности получения

Аренда автомобиля – популярная и практичная услуга, позволяющая решать десятки задач любой сложности. Сервис предоставляется специализированными транспортными компаниями на выгодных условиях. Чтобы воспользоваться им, достаточно оформить электронную заявку на соответствующем ресурсе. В чем заключаются преимущества автопроката и как воспользоваться услугой?

Аренда автомобиля без водителя: очевидные преимущества

Сегодня аренда авто в Сургуте без водителя доступна как местным жителям, так и приезжим. Она открывает перед потребителями массу возможностей – от удовлетворения повседневных потребностей до решения более сложных задач, таких как организация экскурсий, выполнение рабочих поручений, формирование праздничных кортежей и т. д. Основные преимущества услуги заключаются в следующих моментах:

широком выборе марок и моделей транспортных средств с разными типами приводов, силовых агрегатов и кузовов;

возможности краткосрочного (от 1 до 10 дней) и долгосрочного (более месяца) использования;

отменном техническом состоянии автомобилей;

наличии дополнительной комплектации в виде детских кресел, видеорегистраторов, навигаторов и т. д.;

выгодных условиях сделок;

простоте оформления и минимальном количестве ограничений.

Особенности оформления автомобиля в аренду

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо убедиться в соответствии требованиям транспортной компании и оформить на ее сайте заявку. В настоящее время автопрокат в Нижневартовске доступен для лиц в возрасте от 23 лет. Заказчик должен иметь российский паспорт, водительское удостоверение, стаж вождения не меньше двух лет. Оформить заявку можно и по телефону, и при личной встрече. Но проще всего сделать это на сайте компании. Здесь нужно указать такие сведения:

срок аренды;

параметры авто (марка, модель, год, тип передачи и т. д.);

личную информацию и контактные сведения.

Услуга является полностью безопасной, так как предоставляется на условиях письменного договора. Компания-владелец машин, предлагаемых в аренду, берет на себя решение всех вопросов, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом. Поставляются арендованные автомобили по адресам, указанным клиентами. Заказчики могут осуществлять расчеты любым удобным способом – картой, наличными, переводами. Постоянные клиенты и лица, заключающие сделки на продолжительный период, могут рассчитывать на дополнительные привилегии.