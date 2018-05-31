Реечные подвесные потолки: преимущества, виды и сферы применения

Для обустройства жилых помещений сегодня зачастую используются реечные подвесные потолки. Главной причиной широкого распространения таких потолочных систем является тот факт, что они не боятся негативного влияния влаги. Это обусловлено тем, что основой конструкции такого типа является алюминий. Данный материал не подвержен воздействию влаги и коррозии. Поэтому его можно использовать для обустройства потолков даже на террасах загородных домов.

Преимущества

Влагостойкость – это далеко не единственное преимущество реечного потолка. К достоинствам данных конструкций также можно отнести их прочность. Это свойство способствует максимально длительному сроку использования реечных потолочных систем в непростых условиях эксплуатации. К плюсам реечных потолков также можно отнести их эстетически красивый внешний вид, а также широкий спектр фактур и цветовых решений. Подобные свойства позволяют гармоничного сочетать реечные потолки с прочими элементами интерьера помещения.

Среди плюсов реечных потолков также стоит выделить их доступную стоимость. Еще один существенный плюс – это огнестойкость подобных потолочных систем. Такая характеристика обеспечивается за счет того, что алюминий является негорючим материалом. Среди других плюсов можно отметить тот факт, что даже при критической температуре реечные подвесные потолки не являются источником вредных веществ для окружающей среды, а также не являются подходящей средой для появления болезнетворных микроорганизмов.

Легкость реечных конструкций считается еще одной причиной широкого распространения данного типа потолочных систем. Благодаря такому качеству, существенно упрощается процесс монтажа. Более того, монтаж реечного потолка можно осуществить даже своими руками. Для этого понадобиться рулетка, перфоратор, строительный маркер, уровень, дюбеля и саморезы.

Разновидности

Существует 2 основных варианта реечных потолков:

открытый;

закрытый.

В первом варианте используются межреечные вставки, которые позволяют создать визуальное увеличение объема потолочной коснтрукции. К тому же такие вставки могут быть успешным дизайнерским решением, которое позволит выделить основные линии комнаты. Для установки таких вставок между панелями реечного потолка должен быть соответствующий зазор.

Потолки, которые не предусматривают наличие такого зазора, принято называть закрытыми. Монтаж подобных потолочных систем менее трудоемок. Но при этом закрытые потолочные конструкции не имеют возможностей для создания оригинального дизайна.

Области эксплуатации

Реечные потолки успешно используются не только в жилых, но и в общественных помещениях. Если говорить о жилых помещениях, то такие конструкции чаще всего можно встретить в ванной комнате, кладовке и на кухне. В последнее время потолки такого типа используются для обустройства интерьеров:

лечебно-профилактических учреждений;

предприятий общепита;

спортивных залов;

офисных помещений;

торговых залов магазинов;

торгово-развлекательных центров.

Такие потолочные конструкции выполняют не только эстетическую, но и техническую функцию. Они позволяют скрыть дефекты основного потолка, коммуникационные системы, трубы, электропроводку и т.д. Заказать потолок такого типа можно на сайте https://www.potolki.ru/catalog/podvesnye-reechnye/.