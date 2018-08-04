Революция в мире новинок бытовой техники

Рыночная экономика заставляет человека искать все более дешевые решения. Даже если ради этого приходится отказываться от электричества. И вот теперь в наличии электросети перестали нуждаться… внимание! – стиральные машинки одного из канадских производителей!

Вперед к будущему или возврат в доисторическое прошлое?

Вопрос абсолютно риторический. Конечно же – вперед к будущему! Лучшее этому подтверждение — покупатели бытовой техники оптом проявляют повышенный интерес к приобретению инновационной стиральной машинки, работающей без подключения к электросети и без аккумулятора. Секрет технологии пока разработчиками не разглашается, но на Международной весенней выставке бытовой техники в Германии эта новинка вызвала настоящий шок, во многом опередив самые «умные» гаджеты и другую электротехнику.

Единственный сегодня производитель этих стиральных машин – канадская компания Drumi. Предполагается, что уже в 2020 году аналогичные решения будут присутствовать в ассортименте продукции всех ведущих компаний, занятых производством бытовой техники для населения. По прогнозам экспертов покупателями станут не только дачники или жители удаленных деревень и сел, но и люди, живущие в крупных мегаполисах.

Емкость для белья в этом агрегате рассчитана на 2,5 килограмма. Габариты позволяют легко разместить стиралку в санузле или на балконе, если возможно обеспечить подачу чистой холодной воды и слив ее после стирки в канализацию. Привод механический и работает от педалей, расположенных в нижней части корпуса машинки. Весь процесс, включая полоскание, рассчитан на 15-20 минут. Отжим займет еще 5 минут, после чего потребителю остается достать чистое белье и развесить его для окончательной просушки. Единственный недостаток – не рекомендуется стирать чрезмерно загрязненное белье и наличие ограничений по применению моющих средств. Последнее связано с тем, что полоскание ограничено временем и интенсивностью вращения барабана.

Заявленная производителем оптовая стоимость новой стиральной машинки – 298 американских долларов. Ожидаемые цены в рознице пока неизвестны, но можно предположить, что для окончательного покупателя стиралка обойдется не дороже 400 американских долларов (для россиян – конечно же, в рублевом эквиваленте). Сколько будут стоить аналоги других производителей пока трудно даже предположить. Все зависит от количества функций, которым разработчики оснастят свои стиралки.

Где можно купить DRUMI уже в 2018 году

Живущих в России покупателей интересуют в первую очередь российские продавцы. Будучи одним из крупнейших оптовых поставщиков бытовой техники, компания MC Trade в Уфе уже позаботилась об этом и подписала соответствующие контракты с производителем. Первые поставки ожидаются уже в ноябре-декабре 2018 года.