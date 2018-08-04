Трюфельное масло и другие экзотические продукты от компании La Maree

Компания La Maree – один из самых крупных и ответственных поставщиков морепродуктов и деликатесных продуктов. Он осуществляет оперативную доставку качественной продукции по всей стране, что обеспечивает многолетняя практика и сотрудничество с большим количеством надежных партнеров. История развития предприятия началась в 1989 году. Тогда в РФ прибыла первая партия рыбы из далекого Туниса, являющейся экзотикой для местных жителей.



Современные реалии в деятельности компании La Maree

Сегодня области деятельности компании охватывают множество отраслей. Она занимается продажей продукции, снабжением объектов общественного питания, предоставлением кейтеринговых услуг. У нее есть собственное виртуальное представительство, где каждый пользователь может заказать понравившиеся товары из ассортимента, включающего более четырех тысяч лотов. В каталоге представлены:

свежая, замороженная, копченая, охлажденная рыба;

рыбные полуфабрикаты и наборы;

икра;

разнообразные морепродукты;

продукция для гурманов, включающая в себя мясо, паштеты, фуа-гра, трюфельные изделия, заправки и даже шоколад;

эксклюзивная посуда и многое другое.

Одним из наиболее востребованных товаров в линейке поставщика является трюфельное масло, использующееся в качестве приправы.



Характеристики и применение трюфельного масла

Трюфельное масло – продукт, получаемый из дорогих грибов и ряда вспомогательных компонентов, таких как оливковое масло, ароматизаторы. Трюфели славятся в кулинарной среде по всему миру, обладая пикантным вкусом, имеющим приятные ореховые нотки. Наиболее широкое применение они получили во французской кухне. Благодаря компании La Maree сегодня каждый может приготовить изысканные блюда с оригинальным ароматом и уникальными вкусовыми характеристиками.

В каталоге интернет-магазина можно найти трюфельное масло от проверенных производителей Urbani, Vernoilaise и прочих. Позиционируется продукт в бутылочках емкостью 55, 250 и 500 мл. Невзирая на небольшие объемы, каждого пузырька хватает для длительного применения. Это обуславливается тем, что для насыщения блюда пикантным ароматом и вкусом требуется всего несколько капель масла. Добавлять его можно в супы, соусы, заправки, салаты, закуски, подавать с готовыми морепродуктами, рыбой. Но не рекомендуется жарка на таком продукте. При термической обработке его свойства теряются.