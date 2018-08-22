Стильный блог о моде

Безусловно, каждый из нас желает оставаться в тренде при любых обстоятельствах. Именно поэтому и существует наш модный блог, который вобрал в себя огромное количество практических модных советов касаемо стиля и модных образов http://vremya-mody.ru. Именно у нас вы сможете найти стильные советы о том, как правильно комбинировать одежду и о том, как лучше всего подбирать модные вещи для ваших стильных образов. Мы предлагаем своим читателям множество советов и для мужчин, и для женщин. Все наши идеи и советы направлены на то, чтобы вы смогли выглядеть невероятно модно и стильно.

С чем носить парку женщине?

Современная мода предполагает ношение самых необычных и стильных предметов гардероба. Например, модные парки были стильными предметами гардероба и раньше, но в основном эти изделия носили мужчины. На сегодняшний день такую одежду предпочитают и представительницы слабого пола. Мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими советами о том, с чем лучше всего сочетать модную одежду. У вас будет возможность грамотно подобрать для себя различные предметы гардероба. Итак:

1) Сочетание с джинсами. Куртка-парка прекрасно будет смотреться с джинсами. Такое сочетание можно даже назвать классическим. Вы всегда будете выглядеть стильно и оригинально в таких изделиях.

2) Образы с юбками. Это весьма оригинальный лук для повседневной носки. Только юбка в данном случае должна быть стильной вязанной, можно в обтяжку и немного ниже колена.

3) С брюками. Неплохое сочетание. Только брюки в данном случае должны быть не классическими, в противном случае вы рискуете выглядеть нелепо и смешно. Стильные спортивные штаны прекрасно подойдут.

И не забывайте о том, что образ было бы неплохо добавить стильными ботинками.

С чем носить парку мужчине?

У мужчин в этом вопросе все намного проще. Представители сильного пола смогут носить куртку-парку со стильными джинсами (как с классическими, так и с более современными) или со спортивными штанами. Это отличные образы для повседневной носки, которые непременно помогут каждому мужчине почувствовать себя максимально комфортно и уютно. Кроме того, не стоит забывать о том, что куртка-парка является не просто теплой, но и стильной. Вы сможете выглядеть модно, и при этом будете себя чувствовать тепло в прохладную осеннюю или весеннюю погоду. А это наверняка именно то, что нужно сегодня каждому из вас.