Основные марки бетона и их применение

Слово «бетон» в разговорной речи часто используют как синоним стойкости, прочности. Однако этот материал имеет разные степени прочности, которая зависит от процентного соотношения в его составе вяжущего вещества. Чем выше доля этого элемента в общем объёме смеси, тем прочнее будет бетонный монолит после того, как «схватится» до проектной мощности. Обычно это происходит через четыре недели после заливки. А с годами прочность искусственного камня только возрастает.

Марки бетона

Строители различают качество бетона по специальной маркировке, обозначаемой буквой «М» и цифрами, следующими за ней, в диапазоне от 50 до 1000. Чем больше цифра, тем выше его характеристики и цена. Бетон высокой марки не всегда удобен в работе (быстро застывает), да и смысла нет тратить лишние деньги на фундамент под небольшой дом, стяжки пола, пешеходных дорожек, отмосток. Для этих целей годятся марки М-200 – М-300. На чаши бассейнов, плиты перекрытия и т.п. проектировщики берут марку М-350. Мосты, гидротехнические сооружения, метро и другие специальные объекты с высокими требованиями к прочности стройматериалов возводятся из растворов от М-400 до М-600.

Одна из важнейших технических характеристик бетона – морозостойкость. Этот показатель демонстрирует количество циклов замерзания и оттаивания бетона, после которых он теряет не более пяти процентов от начальной прочности. Его также маркируют в цифровом исчислении по мере возрастания качества от 25 до 1000 после буквы «F». Впрочем, раствор с верхними значениями морозостойкости (от F-300) редко бывает востребован. Для регионов с суровыми климатическими условиями используют долговечные марки F-150-F-300. Из трёхсотого получаются невосприимчивые к атмосферным причудам гидротехнические сооружения.

Изделия из смесей до F-50 от воздействия уличного воздуха довольно быстро ветшают, поэтому их пускают в дело только в закрытых помещениях. А вот F-50-F-150 – наиболее распространённые марки для наружного применения во многих климатических поясах.

Плотность и водонепроницаемость

Степень водонепроницаемости бетонных растворов маркируется буквой «W» и цифровыми обозначениями от 2 до 20. Наиболее ходовые марки от W-2 до W-10. Меньшая цифра говорит о высокой способности бетона впитывать воду (такой материал используют для строительства дорог и т.п.). А вот, например, W-8 используют там, где требования к гидроизоляции высоки (отделка ванн, бассейнов и пр.).

Средняя плотность бетона имеет большое значение для ведения строительных работ. Она обозначается буквой «D». Пено- и газобетон, применяемые в жилищном строительстве (стены, перекрытия), имеют цифровые значения ниже 500. Марки D-2200-D-2500 c заполнителями из горных пород, ПГС берут для возведения опор, фундаментов там, где зафиксирован радиационный фон.

Ещё один значимый показатель – истираемость бетона. Он маркируется буквой G с числовыми показателями от 1 до 3. G-1 – наиболее стойкая марка (этот бетон заливают на загруженных трассах, зданиях с высокой нагрузкой и т.д.). G-2 соответственно имеет свойства большей истираемости. И G-3 – марка бетона с высокой истираемостью, поэтому годится лишь для заливки тротуаров, придомовых дорог.

Оптимальное соотношение марок бетонных смесей позволит решить любые строительные задачи с меньшими затратами и лучшим результатом.