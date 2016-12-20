Передовое лечение эпилепсии в Израиле с помощью отзывчивой нейростимуляции мозга

Израильский медицинский центр им. Хаима Шиба (Тель Хашомер) является одной из немногих больниц на Ближнем Востоке, участвующих в международных клинических испытаниях системы отзывчивого нейростимулятора (СОН) для лечения эпилепсии. Это исследование предназначено для оценки безопасности и эффективности СОН при снижении частоты неконтролируемых приступов и отключении судорог на начальной стадии. Госпиталь Шиба прикладывает все усилия, чтобы обеспечить лучшее лечение эпилепсии в Израиле: центр располагает новейшим оборудованием и постоянно проводит курсы для повышения квалификации своих специалистов. Многие ведущие врачи больницы имеют ученую степень и принимают участие, как в разработке новых методов в рамках научных исследований, так и в их реализации во время клинических испытаний.

По меньшей мере, 30% больных эпилепсией продолжают иметь неконтролируемые судороги, несмотря на прохождение современных медицинских процедур и прием тщательно подобранных врачом медикаментов. Кроме того, часть этих больных по каким-либо причинам не являются кандидатами на хирургию. Инновационная система отзывчивого нейростимулятора может дать пациентам с такими проблемами надежду на избавление от эпилептических припадков.

Как работает система отзывчивого нейростимулятора?

Отзывчивый нейростимулятор имплантируется под кожу головы и соединяется с одним или двумя проводами (всего четыре изолированных провода с небольшими электродами на конце). Эти провода имплантируют в мозг или размещают на его поверхности, в предполагаемой области-источнике судорог. После этого СОН непрерывно контролирует мозговые волны пациента. При обнаружении судорожной активности устройство обеспечивает короткую, мягкую электрическую стимуляцию через электроды, чтобы подавить приступы.

Отзывчивый нейростимулятор разделяет некоторые черты с глубоким стимулятором мозга, но отличается от этого метода прямым воздействием на кору. Также новое устройство выполняет две функции одновременно: мониторинг и стимуляцию. СОН обеспечивает стимуляцию в ответ на обнаружение специфических эпилептиформных моделей, в то время как глубокий нейростимулятор обеспечивает непрерывную или периодическую стимуляцию на основе запрограммированных установок. Это обеспечивает более безопасный мониторинг состояния мозга пациента, а также гибкую реакцию устройства, который начинает воздействовать на кору, только когда это необходимо.

Передовое лечение эпилепсии в Израиле может получить каждый человек с соответствующим диагнозом, независимо от его гражданской принадлежности. Международный медицинский центр им. Хаима Шиба обслуживает коренных жителей и туристов на равных правах, предоставляя медицинские услуги высочайшего качества по одной цене. При этом стоимость всех видов передовых медицинских услуг больницы является гораздо более доступной, чем в клиниках развитых стран Европы или Америки. Именно поэтому в израильский госпиталь стремятся попасть не только граждане Ближнего Востока и России, но и жители Великобритании, Германии, США и Франции, которые не хотят переплачивать за аналогичное лечение эпилепсии в своей стране.