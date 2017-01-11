Купить монтажные строительные пистолеты в Нижнем Новгороде

Пистолет монтажный — это строительный инструмент, предназначенный для быстрого забивания дюбель-гвоздей и винтов в жесткие кирпичные, каменные, бетонные и даже металлические поверхности. Он необходим при осуществлении монтажа кровли и сантехники, электротехнического оборудования и систем вентиляции. Это более легкая и быстрая альтернатива ручному монтажу.

Зачем нужны монтажные пистолеты

Технология прямого монтажа или ТМП позволяет крепить материалы без предварительного сверления, благодаря чему уменьшается время монтажа, удешевляется и стоимость крепежа. Технология прямого монтажа не зависит от наличия источников энергопитания. Она используется для решения многих строительных и ремонтных задач: крепления направляющих для ГКЛ, натяжных потолков, опалубки, коммуникаций, электромонтажа и пр. Компания «Строймашсервис» в Нижнем Новгороде предлагает купить монтажный пистолет для любого типа работ.

Забивание дюбелей в жесткие поверхности является одной из самых трудоемких операций, особенно если участок для забивания находится на большой высоте или в трудоемком месте. Монтажный пистолет позволяет забить дюбель в течение считанных секунд, в отличие от изнурительной работы кувалдой. Дюбель при забивании надежно закрепляется в основании.

Основные преимущества инструмента:

высокая скорость и производительность работ; возможность доступа к труднодоступным участкам.

Эта технология монтажных соединений, которая, кстати, во многих странах мира принята за основную при строительстве, в 3 с половиной раза дешевле и в 9 раз производительнее, чем традиционная технология, предусматривающая применение перфоратора.

Виды монтажных пистолетов

Наибольшее распространение на сегодня получили 2 типа монтажных строительных пистолетов:

газовые, в которых используются баллоны с газом. Оборудование функционирует от аккумулятора и сменного баллона, содержащего пропан-бутановую смесь; пороховые, в которых используется сила давления продуктов сгорания пороха.

Очевидно, что работу с монтажным пистолетом безопасной не назовешь, поэтому необходимо уделить внимание при выборе инструмента качеству сборки. Компания «Строймашсервис» предлагает продукцию только известных надежных производителей. При работе с оборудованием применяются монтажные патроны «Д» и «К» и дюбель-гвозди разной длины, которые вы тоже можете выбрать в нашем каталоге.

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