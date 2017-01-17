Сноуборды Wide: особенности и преимущества

Выбор сноуборда – ответственный момент в жизни каждого райдера. Как бы это пафосно ни звучало, но во многом от качества доски зависит жизнь и безопасность сноубордиста. Выбирать именно свой борд из всего представленного многообразия необходимо опираясь на такие параметры, как жесткость, форма, прогиб, длина и ширина. Мы бы хотели остановиться более подробно именно на последнем параметре. Ведь те начинающие райдеры, которые имеют 45-й размер ноги, нередко задаются вопросом: какой же купить сноуборд?

Особенности сноубордов Wide

Специально для райдеров, которые обладают размером ноги от 45-го многие производители, например, отечественная компания Joint или популярные марки DC, Black Fire, Lib Tech выпускают специальные широкие сноуборды Wide. Опознать среди других такие доски достаточно просто. На широком борде вы обязательно найдете надпись «Wide», букву «W» или просто знак «+».

Но все-таки, зачем нужны широкие сноуборды? Стоит знать, что все доски выпускаются определенных размеров. В первую очередь борд по длине необходимо выбирать, учитывая свой рост и вес. При производстве досок компании опираются на усредненные параметры. Если, например, райдер при росте 178 см носит обувь 45-го размера, то на стандартном сноуборде, подходящим по росту, он не сможет кататься с комфортом – будут сильно торчать носок и пятка. При правильном подборе доски ботинок не должен выпирать за край борда сильнее, чем на 2-3 см. Если это правило будет нарушено, то сноубордист рискует цепляться краями ботинок за снег, что может привести к различным травмам. Именно для того, чтобы избежать тех или иных повреждений для райдеров с большим размером ноги и выпускаются широкие сноуборды Wide. Кроме того, сноуборд Wide купить могут и те райдеры, которые предпочитают стиль фрирайд. Ведь кататься по мягкому, нетронутому снегу значительно проще на широких досках.

Сноуборд Wide: правила выбора

Что касается способа производства, то сноуборды Wide ничем не отличаются от стандартных досок. Единственная разница – ширина сноуборда Wide. Если сноуборд Wide купить желает новичок, то профессионалы советую обращать внимание не на таблицу размеров, а на другое правило. Тем, кто только желает начать покорять снежные трассы лучше обратить внимание на широкие сноуборды Wide с ростовкой 150-155 см. Для опытных райдеров идеальными являются сноуборды Wide длиной 155-160 см. Почему именно такие цифры? Считается, что кататься на широком и коротком борде значительно проще.

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