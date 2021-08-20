Брендовые пакеты: особенности производства, сферы применения и преимущества

Красивая упаковка повышает презентабельность любого товара. Эксперты рекомендуют магазинам и производителям использовать бумажные брендовые пакеты с логотипом там, где это актуально. Они могут рекламировать торговую точку, бренд-изготовитель, конкретный продукт. Перейдя на сайт https://goodwillpack.com.ua/ru/bumazhnye-pakety-s-logotipom/brendovye-pakety/, можно заказать персональное создание пакетов с уникальным дизайном и логотипом.

О производстве брендовых пакетов

В производстве пакетов используются плотные материалы. Особенно популярны среди заказчиков мелованная и крафт бумага. Эффектно выглядят упаковки из дизайнерского картона. В любом случае на поверхности при помощи печати наносятся любы надписи, рисунки и изображения. Они могут быть полноцветными, монохромными, черно-белыми, что зависит от предпочтений заказчика.

Чтобы увеличить срок службы упаковки, производитель рекомендует использовать ламинирование или лакирование. Нанесение специальной пленки или лака возможно с эффектом глянца или матовой поверхности. Защитные слои увеличивают прочность пакетов, повышают стойкость к износу, предупреждают снижение визуальной привлекательности. Благодаря им пользователь может использовать упаковку несколько раз.

Брендовые пакеты укрепляются и оснащаются ручками. Здесь перед заказчиком открываются разные возможности выбора: цветные шнурки, атласные ленты или обычная плотная бумага. Наиболее выносливыми получаются пакеты с металлическими люверсами, которые также повышают презентабельность упаковки.

Сферы применения и преимущества брендовых пакетов

Сложно перечислить все сферы применения брендовых пакетов. Этот вид упаковки подходит для одежды, обуви, аксессуаров, ювелирных изделий, парфюма, косметики, сувениров, дорогих алкогольных напитков. Его выбирают для упаковки подарков на спортивных соревнованиях, турнирах и конкурсах. Пакеты закупают магазины, чьи товары относятся к средней и высокой ценовой категории. Производители используют их для всевозможных акцийных, подарочных предложений, а также для продуктов, выпускаемых ограниченным тиражом.

Преимущества брендовых пакетов заключаются:

в универсальности;

многофункциональности;

презентабельности;

сравнительно невысокой стоимости;

отсутствии ограничений в выборе дизайна.

Пакеты с логотипами объединяют в себе функции упаковки, рекламного носителя. Они удобны в применении, повышают лояльность покупателей, не вызывают отрицательной реакции на рекламу.