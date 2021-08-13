Обзор караоке-системы EVOBOX Plus

Обзор караоке-системы EVOBOX Plus: профессиональное качество звука и уникальные функции

Караоке-система EVOBOX Plus помогает исполнять любимые песни в удобное время и в комфортных условиях, устраивать шумные вечеринки или просто приятно проводить время с семьей. Она относится к классу профессиональных и имеет ряд особенностей. Узнать о них стоит еще перед тем, как купить караоке домой.

Качественный звук и изображение

EVOBOX Plus обеспечивает воспроизведение звука в диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Для него в караоке-системе используются аналого-цифровой преобразователь AK5703 и цифро-аналоговый конвертер AK4430 от японской компании Asahi Kasei. А чтобы исключить посторонние шумы, классический жесткий диск заменен на твердотельный накопитель.

За обработку изображения в EVOBOX Plus отвечает чип Mali-T820 MP3 GPU, работающий в паре с четырехъядерным центральным процессором Cortex-A53. Благодаря этому караоке-система поддерживает разрешение до 3840 х 2160 пикселей (4K UHD), а пользователь может наслаждаться четкой, яркой и детализированной картинкой как во время выступления, так и в перерывах между песнями.

Доступ к лицензионному караоке-контенту

На заводе в каждую караоке-систему EVOBOX Plus загружают 41 000 фонограмм. Все они предоставлены непосредственно правообладателями и записаны профессиональными музыкантами в студийных условиях.

Если песен окажется недостаточно или захочется исполнить последние новинки, всегда можно загрузить фонограммы из коллекции Studio Evolution по фиксированной цене. Она включает более 81 000 фонограмм и обновляется каждую неделю.

Уникальные караоке-эффект LiveFX

Мечта практически каждого караоке-вокалиста — исполнить хит на большой сцене. И караоке-система EVOBOX Plus поможет осуществить ее. Она поддерживает уникальный эффект LiveFX, позволяющий прочувствовать всю атмосферу живого концерта. Работает он благодаря дополнительной дорожке, прописанной индивидуально для каждого трека.

Улетный дизайн

EVOBOX Plus способна стать в квартире не только центром развлечений, но и точкой притяжения в интерьере. Ее корпус изготавливают методом фрезерования из цельного бруска авиационного алюминия, а покрытие на него наносят путем анодной поляризации в проводящей среде. Это придает караоке-системе стильный внешний вид.

Покупатель может приобрести EVOBOX Plus в корпусе любого из следующих цветов:

серебро (silver);

океан (ocean);

графит (graphite);

черный (black);

рубиновый (ruby);

золотой (gold).

Возможность выбора цветового оформления позволяет легко вписать караоке-систему в интерьер любой комнаты.

Комплектация

Профессиональная система EVOBOX Plus поставляется в комплекте со всем необходимым для ее подключения. Она упакована в транспортную и подарочную коробку, внутри которых покупатель найдет:

караоке-систему EVOBOX Plus;

пульт дистанционного управления;

адаптер питания;

кабели для подключения ТВ и другого оборудования;

батарейки.

Также производитель кладет руководство пользователя. Наглядно посмотреть, что находится в коробке с караоке-системой, можно в видео с ее распаковкой.

Простота управления

Разработчики Studio Evolution продумали интерфейс EVOBOX Plus до мелочей, а чтобы пользователи могли быстро получить доступ к нужным функциям — добавили Bluetooth-пульт. Для передачи сигнала от него используются радиочастоты, что избавляет от необходимости искать ИК-приемник.

Также для управления достаточно установить на мобильное устройство приложение от Studio Evolution.

При наличии системы «умный дом» EVOBOX Plus можно интегрировать в нее. Благодаря поддержке RESTful API подключение и настройка не займут много времени. После этого можно будет включать/выключать караоке-систему и управлять ею с единого пульта.

Где купить караоке для дома

Купить караоке для дома в ближайшем магазине техники — не всегда лучшая идея. Сравнить цены на оборудование в этом случае будет сложно, нужной модели может не оказаться в наличии, а продавцы постараются продать то, что есть.

В интернете приобрести караоке-систему удобнее. Но к выбору магазина тоже стоит отнестись ответственно, иначе можно столкнуться с мошенниками. Оптимальный вариант — заказать EVOBOX Plus на официальном сайте производителя — компании Studio Evolution. В этом случае клиенту будут доступны следующие преимущества:

возможность вернуть или обменять караоке-систему без объяснения причин в течение 14 дней с момента ее получения;

официальная гарантия 1 год;

удобные варианты оплаты: безналичным переводом или при получении.

Цена EVOBOX Plus при покупке на сайте компании составит 189 900 р. Курьер бесплатно привезет профессиональную караоке-систему по адресу покупателя в любом городе РФ.

Также производитель кладет руководство пользователя. Наглядно посмотреть, что находится в коробке с караоке-системой, можно в видео с ее распаковкой.