ГБО: баллоны под метан

Переоборудовать или нет свой автомобиль на газ, решать каждому автовладельцу самостоятельно. Ему же предстоит выбрать вид газового топлива для своего авто перед покупкой необходимого комплекта газобаллонного оборудования. Выбор не велик – метан или пропан-бутан. У каждого вида газового топлива есть свои преимущества и существенные отличия. Метан хранится в баллоне в газообразном состоянии, а это значит, что давление в нем больше давления в баллоне со сжиженным пропан-бутаном примерно в 15 раз. А это значит, что требования, предъявляемые к емкостям для хранения топлива, точно будут разными. Технические характеристики и описание баллонов под пропан-бутановое топливо представлены по ссылке: https://farre.com.ua/ballony-gbo/, а о баллонах для метана поговорим далее.

Требования к метановым баллонам

Главным требованиям, предъявляемым к баллонам для хранения метана, которые устанавливаются на переоборудованный на газ автомобиль, является их высокая прочность. Этому способствует их:

— цилиндрическая форма с округлыми торцами (баллонов под метан не бывает удобной тороидальной формы);

— отсутствие сварочных швов.

Такая конструкция позволяет баллонам под метан выдерживать давление в полтора раза превышающее его рабочие показатели, что исключает риск разрыва по причине температурного расширения газа. Их, так же как и пропан-бутановые резервуары, оснащают запорными клапанами, выполняющими сразу несколько функций:

— обеспечивают заправку баллона;

— предупреждают заполнение резервуара более чем на 80-85% общего объема, в соответствии с требованиями взрывобезопасности;

— открывают подачу топлива после запуска двигателя в работу;

— организуют аварийный сброс газа в подкапотное пространство при превышении показателей давления в баллоне выше предельно допустимых.

Срок службы метановых баллонов длительный, но при условии обязательного прохождения технического освидетельствования с проведением испытаний на прочность и исправность каждые 5 лет.

Типы метановых баллонов

Баллоны под метан, входящие в состав автомобильного ГБО, выполняют из различных материалов. Они бывают:

— цельнометаллические, отличающиеся увеличенной толщиной стенок и внушительным весом, предназначенные для установки в грузовые авто и автобусы;

— композитные, предназначенные для легковых авто, отличающиеся меньшим весом при приличной прочности и более высокой ценой.

Метановые баллоны при установке на авто в обязательном порядке оснащаются запорным клапаном с защитным кожухом, который не только предохраняет его от повреждений, но и предупреждает появление запаха газа в салоне авто после заправки.