Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Что отличает современное общество от первобытного? Правильно, раньше люди жили в пещерах у всех на виду. А сейчас? Дома, квартиры, место работы — все наполнено людьми, но никто друг друга не видит и не слышит. И главное здесь — отличие не в эволюционном росте (хотя и он роль свою сыграл), просто появились двери — и оградили людям их личные пространства, защищают нас и от непрошеных соседей, и от капризов природы. Купить межкомнатную дверь, а затем установить ее по силам не только специалисту, знающему свое дело, но и обычному человеку, умеющему разбираться в схемах и чертежах.

Для начала необходимо провести предварительные работы: сделать замеры проема: ширину и высоту. Если при измерении выявлены дефекты в проеме, то лучше всего уменьшить показания, и оставить место для исправления. Также следует учитывать расстояние от двери до пола, наличие или отсутствие порога.

До начала установи желательно еще раз проверить дверь на качество — не стоит ли ее покрыть еще одним слоем лака, есть ли незначительные царапины, которые необходимо убрать. Если эти повреждения не прописаны в договоре доставки как страховой случай, то придется исправлять их самостоятельно. И лучше это делать до установки.

На сегодняшнем рынке сбыта двери поставляют в виде «полуфабриката» — в комплект входят: само дверное полотно, разобранная коробка и фурнитура. В основном в готовых дверях уже есть отверстия для замка, но фурнитура чаще всего идет в комплекте. Специалисты, или как их еще называют в народе «установщики дверей», предпочитают ставить двери на монтажную пену. Работать с ней просто, и процент схватываемой площади достаточно высок. При установке дверей обычными людьми, это пункт (важный) ими опускается, часто они оставляют зазоры, как есть, или просто прокладывают их старыми тряпками или поролоном. К предварительным работам относится также подготовка необходимого инструмента, шурупов, пены, деревянных клинышков для распора.

Теперь приступаем непосредственно к установке. Ее следует начинать со сборки деревянного короба. Сначала размечается место для петель, потом вырезается соответствующим образом, и наконец, просверливаются отверстия. Затем подгоняются стойки путем прикладывания их в дверной проем. Сначала подгоняется и убирается все лишнее у петельной стойки, а потом у замковой. Дальше следует проверить расстояние от двери до пола, и при необходимости дверь либо стругается, либо поднимается.

Затем дверной короб склеивают и скручивают шурупами. Данный этап работы лучше всего производить на полу. Чтобы не повредить дверное полотно, желательно заранее сделать в нем отверстия для болтов. Дверь лучше всего примерять также на полу, чтобы были соблюдены все пропорции, и не было недочетов. Далее короб помещается в дверной проем, дверь подбивают сверху и снизу для дальнейшей работы. Закреплять дверь необходимо шурупами по дереву, непосредственно под петлей, при этом работая отверткой. Вкручивают их не до конца, сначала нужно сделать регулировку, используя при этом клинья, и только после этого завернуть шурупы до конца. Порог прикручивается только после установки и укладки полов, на время монтажа двери желательно его убрать, если он есть в наличии.

Замок устанавливается следующим образом: сначала необходимо отмерить расстояние от пола для установления дверной ручки (стандарт равен 1 метру). Затем размечается и просверливается отверстие в дверном полотне. Для этого понадобится специальный инструмент, который, например, можно взять у соседа. В это отверстие вкладывается механизм замка и все это закрывается декоративной панелью. Под эту панельку также необходимо вырезать отверстие: делается соответствующая разметка, сверлятся отверстия для ручек, и, наконец, устанавливается сама ручка и замок.

Далее устанавливаются доборы. Широкие доборы можно прикрутить шурупами, но можно сделать все проще: работать с монтажной пеной. На финальном этапе устанавливаются наличники. Их необходимо сверху подрезать под углом в 45 градусов. Для этого можно все вручную долго вымерять, а можно просто воспользоваться инструментом для нарезки углов. При этом лучше всего пользоваться шурупами без шляпок.

Как видно, установка межкомнатной двери не представляет ничего сложного. Но при возникновении сомнений или спорных вопросов все-таки лучше вызвать профессионала. В соответствии с рынком спроса на данный вид работ, эта услуга обойдется примерно от 40 долларов и выше. Если красиво и правильно установленная в доме дверь является главным моментом ремонта, то приглашение для этой работы специалиста будет лучшим решением.

Источник: интернет-магазин «7дверей» в Самаре