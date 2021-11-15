Печать полиграфической продукции лучшего качества

Полиграфическая печать очень широко распространена во всем мире. Даже появление Интернета не смогло в полной мере заменить печатную продукцию. В данной статье речь пойдет о рекламном виде печатной продукции. К ней относятся визитки, брошюры, буклеты.

Реклама играет огромную роль в любом бизнесе. Распространение буклетов или иных видов кратких информационных листовок, всегда вызывало интерес у обывателя.

Такой вид ненавязчивой рекламы распространяется повсеместно различными путями, заказать ее в наше время не составит труда. Компании, предоставляющие услуги или продающие товар в Москве, тратят немалые деньги на полиграфическую продукцию. На данный момент спрос на нее только увеличивается. Это связано с развитием малого и среднего бизнеса в нашей стране. Маркетологи утверждают, что одним из первых имиджевых шагов, должна быть разработка фирменного стиля компании. И для любого частного предпринимателя становится ясным необходимость в визитках.

Печать полиграфической продукции происходит в специальных типографиях. Высокотехнологичное современное оборудование, способно производить большие партии разнообразной печатной продукции обеспечивает полный цикл в московской типографии А-формат (по ссылке вы сможете узнать подробнее об услугах и стоимости — типография цены ).

Самым распространенным видом изготовления рекламной продукции, является офсетная печать. Появившись более ста лет назад, эта технология постоянно совершенствовалась. Теперь этот процесс полностью контролируется компьютером. Офсетной печатью можно изготовить абсолютно любой вариант визиток, буклетов, плакатов. Эта технология идеально подходит для печати на любой бумаге или картоне. Оно обеспечивает производство больших тиражей с огромной скоростью (до 10 тыс. штук в час).

Ризография — это способ производства печатной продукции небольшими тиражами до 3000 штук. Он отличается высоким качеством и экономичностью.

Термография — довольно новый вид печати объемных изображений на бумаге. С помощью него изготавливают печатную продукцию премиум класса. В результате получается на только красочное изображение, но и очень приятное тактильно. Процесс получения объема не предполагает использования пресса. Технология состоит в обработке участков готового изображения специальным термопорошком и последующим нагревом. В результате и получается объемная картинка.

Сегодня типография — это настоящее предприятие, в котором происходит полный цикл изготовления продукции от идеи до реализации на бумаге. Конкуренция в данной области растет с каждым годом, что позволяет улучшать качество продукции и уровень специалистов.