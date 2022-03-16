На сколько выгодно ремонтировать бытовую технику

Каждый бытовой прибор, который находится в квартире, предназначен для того чтобы облегчить быт человека. Помогать по хозяйству стиркой белья, мойкой посуды и приготовление пищи — именно для этого придумана техника.. Но в работоспособности любого электрического прибора рано или поздно произойдёт сбой. Какая либо деталь может сломаться и тогда функциональность всех программ будет нарушена.

Так стоит-ли ремонтировать бытовую технику?

Сколько это стоит и на сколько выгодно вкладываться в ремонт? Может проще купить новое изделие с учётом выработки изделия и его остаточной стоимости. Сервисный центр, который производит ремонт стиральных машин в Москве поможет нам разобраться в этом вопросе. Приведём факты по статистике ремонтных работ и их стоимости. Сначала самое главное: какая-бы не была поломка, цена работ по её устранению будет всегда меньше, чем покупка нового прибора этой-же фирмы. Ремонтировать технику — это недорого.

Возьмём, к примеру, такую распространённую поломку в стиральной машине, как отсутствие слива воды. При каких неисправностях чаще всего приходится менять сливной насос. Если дело не в засоре сливной системы, который вы можете почистить сами, просто открыв пробку снизу машинки. Стоимость замены насоса вместе с работой мастера и новой деталью выходит около 4500 рублей. Если брать стоимость машинки средней ценовой категории. Если учесть, что новая стиралка стоит примерно 25 000 руб., то вложить в ремонт бытового прибора примерно 15% от её стоимости, это нормальная цена.

Так же такие цены можно сопоставить с другими неисправностям: замена датчиков, нагревателя или замена подшибников. Все эти ремонтные работы по цене будут стоить недорого.

Немного другое соотношение цен будет относительно ремонта холодильного оборудования.

Сами бытовые холодильники стоят дороже, чем стиральная или посудомоечная машина. А в холодильниках встречаются несколько видов основных поломок. Это:

утечка фреона

заправка фреоном

замена компрессора.

Мастерская, который производит ремонт холодильников в Раменском районе, утверждает что на замену компрессора находится приходится 30% ремонтных работ, на утечку фреона и заправку около 60% ремонтных работ. Реже приходится менять термодатчик и регулятор температуры а также заниматься ремонтом электроники при восстановление работоспособности прибора. Заправка хладогентом стоит примерно 5000 рублей, а замена компрессора от 8000 до 15000 руб.

Посудомоечные машины

Такой вид техники, как посудомоечная машина не сильно распространена. Посудомойки встречаются в 30% квартир. Многие пользователи могут обойтись без мытья посуды с помощью посудомоечной машины. Это не сложно сделать вручную в отличие от стиральных машин, которые присутствует в каждой семье.

Ремонт посудомоечных машин обходится дороже чем стиральная. Поэтому, если вы владелец такого прибора, то знайте: средний чек ремонтных работ будет равен примерно от 20 до 35% от стоимости новой машинки.

Дорого вам ремонтировать бытовую технику или нет, решайте сами. Но в общем, чинить технику выгодно для семейного бюджета. Вы экономите на покупке нового бытового прибора и продлеваете срок службы своей. Тем более, при покупке нового изделия, вам придётся платить за установку и подключение к коммуникациям, если речь о сохранении фирменной гарантии.