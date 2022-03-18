Рейтинг стиральных машин по надёжности

Вся бытовая техника меет гарантию от производителя 1 год. Покупая любой бытовой прибор, пользователь надеется что он будет работать дольше гарантии. Ну конечно же внешние факторы играют свою роль и влияют на срок службы техники. Сервисный центр, который производит ремонт стиральных машин в Одинцово даёт статистику по поломкам.

Большинство неисправностей стиральных машинах появляются из-за того что владельцы техники неправильно её эксплуатируют. Примерно 10% неисправностей возникают из-за брака производителя и некачественный сборки. Как правило такой коэффициент встречается в сегменте техники» эконом варианта». В изделиях hi-end класса процент отказа техники во время использования по гарантийному сроку значительно меньше во много раз. Можно сказать, что техника высшего класса из дорогого сегмента очень редко ломается: практически около 1 — 2% изделий могут дать сбой в первый год работы.

Надёжность техники

Каждая фирма, выпускающая технику, заинтересована в том, чтобы производимые бытовые приборы отработали положенный гарантийный срок надёжно без поломок. Однако, действия владельцев вносят коррективы в безперебойную работу механизмов и приводит к тому, что стиральная машина ломается. Самые распространённые причины приводящие к выходу из строя техники:

Перегрузка бельем приводит к тому, что рвётся ремень, сгорает мотор и разбиваются опорные подшибники. Лучше разделяете большой объем белья на несколько стирок меньшей массы. Использование розетки без заземляющего контакта. Неправильное подключение к электросети приводит к выходу из строя электронного модуля. Особенно если случилась протечка и вода попала на провода. В этот момент электрический потенциал попадает на корпус стиралки, если он не заземлен, то выходит из строя практически все функции стиральной машины. В первую очередь страдает электронный блок управления. Ремонт электроники стоит больше 8000 руб. и это на самые бюджетные модели. А если брать, напрмер ремонт посудомоечной машины, то электронный программатор там стоит примерно половину стоимости изделия. Дешёвые стиральные порошки. Кто хочет сэкономить на моющих средствах, в итоге удорожает ремонт. Это приводит к скорому выходу из строя техники. Дешёвые стиральные прошке плохо растворяется в воде накапливаясь на нагревательном элементе виде «шапки» из не растворимых остатков и кальциевого налёта. Это приводит к перегреву ТЭНА и поломки.

Рейтинг Стиральных машин которые не ломаются

Боимся вас расстроить, но таких стиральных машин не бывает. Ломаются даже самые надёжные изделия. Если брать такие недорогие фирмы как Индезит, Аристон, ВЕКО стоимостью около 20 000 руб. то средний ремонт такой машинки обходится в районе 4000 руб. Если же брать технику дороже, например Бош, Сименс, NEFF стоимость которых от 60 000 руб. и выше. Ремонт такой машинки будет обходиться от 8000 руб.

Так что если вы не хотите тратиться на ремонт, вместо стиральной машины SIEMENS можно купить три Индезита и при поломках просто ставить новую машинку.

Конечно же качество стирки и обилие дополнительных функций нельзя ставить в сравнении с изделиями этих фирм. Поэтому с уверенностью можно сказать, что надёжных машин много и все зависит от эксплуатации и режимов работы и вашим желанием вкладываться в ремонт.