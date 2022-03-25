Лечение детской косолапости по методу Понсети и правильное ношение брейсов

Детская косолапость — излечимое заболевание. Это первое, о чем стоит знать родителям, ребенку которых поставили такой диагноз. Поэтому волноваться не следует, но и затягивать с визитом к врачу-ортопеду — тоже. Лечение косолапости по методу Понсети должно начаться в первые несколько дней жизни ребенка.

Метод Понсети на сегодняшний день признан самым эффективным, его используют во всем мире. 98% маленьких пациентов выздоравливают полностью и избегают рецидивов при точном соблюдении всех рекомендаций врача. Лечение малотравматичное, занимает около 3 месяцев. Затем ребенок будет носить брейсы, чтобы закрепить результат.

Этапы лечения

Гипсование. С помощью гипсовых повязок врач постепенно приводит ножки малыша к здоровому положению. Повязки меняются раз в неделю. Обычно хватает 5-6 смен, даже если косолапость тяжелая. Ахиллотомия. При косолапости движение стопы ребенка ограничено из-за слишком короткого ахиллова сухожилия. С помощью малотравматичной операции его удлиняют и затем накладывают последнюю гипсовую повязку. Ношение брейсов. Это ортопедические ботиночки, которые крепятся к жесткой планке и удерживают стопы малыша в правильном положении.

Как носить брейсы?

Точные рекомендации вам даст лечащий врач, нужно строго им следовать. Обычно в первые месяцы снимать брейсы можно максимум на 1 час в сутки, затем это время будет увеличиваться.

В первое время ребенок может вести себя в брейсах беспокойно. В этот момент ему не больно, он просто чувствует дискомфорт, так как привыкает двигаться по-новому. Снимать ботиночки в этот период не стоит, но есть рекомендации, как сделать ношение брейсов максимально комфортным для ребенка:

Надевайте брейсы только на чистые и сухие ножки.

Учите малыша сгибать и разгибать обе ноги одновременно.

Следите за тем, чтобы стопа плотно прилегала к ботинку.

Надевайте на ребенка только простые хлопковые носки без рисунков, чтобы нитки внутри них не натирали ножки. В первое время можно надевать носки наизнанку или по два, один на другой.

Скорее всего, в самом начале ношения брейсов мозоли все-таки появятся — так происходит почти у каждого ребенка, ведь их кожа еще очень чувствительная. Если они долго не проходят или становятся больше, обратитесь к врачу: возможно, модель брейсов подобрана неправильно.

Точное соблюдение рекомендаций врача в этот период — единственный способ предотвратить рецидив косолапости.