Фрезерная резка металла: развитие и особенности технологии

Одним из самых распространенных и популярных методов обработки металла является фрезеровка при помощи специального оборудования. Технология позволяет доводить заготовку до нужной формы посредством фрез различного типа. На металлическую деталь происходит воздействие многозубчатым режущим инструментом, который вращается, двигается в направлении подачи станка, срезая необходимый слой. Применяется фрезеровка металла в машиностроении и многих других отраслях, на промышленных и производственных предприятиях различного типа.

Развитие технологии фрезеровки

Многие века подобный метод обработки был ручным, действовал человеческий фактор, было огромное количество брака и неточностей в готовых деталях. После появления станков с ЧПУ (числовое программное обеспечение) начался новый этап — в оборудование начали загружать готовые программы, по которым происходило автоматизированное воздействие на заготовку. Фрезеровщик уже не отвечал за механическую часть, так как все это выполнял компьютер. Наиболее современное оборудование использует лазерный луч, работает по принципу 3D-принтера, что позволяет добиваться максимального уровня точности продукции и высокой производительности.

Особенности фрезерных станков

Классифицируется оборудование по соотношению шпинделя и рабочего стола следующим образом:

Горизонтальное. Рабочая пара расположена параллельно плоскости пола.

Вертикальное. В этом случае рабочая пара размещается вертикально относительно плоскости пола.

Универсальное. Функционирует в обеих плоскостях, шпиндель расположен горизонтально, а рабочий стол может изменять положение в пространстве.

Станки в обязательном порядке имеют сменные приспособления, монтируемые на рабочем столе. С их помощью расширяются возможности и функционал оборудования.

Особенности фрезеровки металла

В базовом исполнении заготовка закрепляется на подвижном рабочем столе, фреза движется по нескольким осям, снимая необходимый слой лишнего материала. Существует встречная и попутная обработка. В первом случае фрезы движутся навстречу заготовке, режущая кромка входит в деталь снизу вверх. При попутной обработке происходит вхождение режущей кромки сверху вниз. При встречном методе обеспечивается высокая скорость и производительность. При попутном методе обработке наблюдается высочайшее качество реза и идеально гладкая поверхность конечной детали.