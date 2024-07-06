Обоснование безопасности (далее — ОБ) — это документ, содержащий анализ рисков, которые сопровождаются на этапах жизненного цикла машин и оборудования. Разработка обоснования безопасности требуется в отношении оборудования, попадающего под отдельные технические регламенты или эксплуатируемого на территории опасного производственного объекта (ОПО).

В обоснование безопасности включается информация из проектно-конструкторской, нормативно-технической, эксплуатационной документации, технологических, маршрутных карт и т. д. Документ содержит результаты оценки риска и устанавливает меры по обеспечению безопасности эксплуатации, в т. ч. после проведения капитальных ремонтов, реконструкций, модернизаций.

В каких случаях требуется разработка ОБ

Промышленную безопасность в России контролирует Федеральный Закон № 116-ФЗ. Разработка ОБ — обязанность производителя оборудования, эксплуатируемого в потенциально опасных условиях, в агрессивных средах и т. д. Такие агрегаты попадают под действие следующих тех. регламентов ЕАЭС:

ТР ТС 010/2011 — распространяется на многие виды промышленного оборудования;

ТР ТС 032/2013 — устанавливает требования к агрегатам, работающим в условиях избыточного давления.

Данное оборудование является потенциально опасным для жизни и здоровья людей, использующих его, может причинить вред окружающей среде, ущерб имуществу. Документ нужен эксплуатирующим организациям для обеспечения безопасных условий труда работников и выполнения требований законодательства, что проверяется контролирующими органами. Также оформление ОБ требуется с целью разработки предупредительных мероприятий, позволяющих минимизировать опасности, обеспечить безопасную эксплуатацию, предотвратить возможные сбои в процессе использования оборудования.

Оборудование должно проектироваться так, чтобы отсутствовали незащищенные подвижные механизмы, риски, при которых возможен перегрев, перегрузка, возникновение аварии. Агрегаты должны быть оснащены предохранительными, защитными устройствами, сейсмостойкими, взрывозащищенными, соответствующими условиям эксплуатации в конкретной рабочей среде.

Также разработать ОБ нужно, если имеющаяся техническая и эксплуатационная документация полностью не обосновывает безопасность оборудования. Без документа производители не смогут получить сертификаты или зарегистрировать декларации, необходимые для подтверждения соответствия тех. регламентам с целью законного выпуска устройств в обращение.

Особенности разработки ОБ

Общие требования к разработке ОБ, содержанию документа, оформлению титульного листа содержатся в ГОСТ 33855-2016 (дата введения стандарта — 01.09.2017 г.). По способу оформления существуют следующие виды обоснований:

краткое — данный тип ОБ носит декларативный характер и не содержит результаты оценочных процедур;

полное — ОБ содержит перечень показателей проведенных расчетов, испытаний, измерений.

Если документ содержит сведения, являющиеся коммерческой тайной, он подлежит хранению только у разработчика с целью обеспечения информационной безопасности.

Документ состоит из разделов, в которых содержатся следующие сведения:

описание тех. характеристик объекта;

результаты экспертизы рисков, категории их опасности;

доказательства соответствия устройств нормам регламентов и подтверждения безопасной эксплуатации.

При указании характеристик учитывается и отражается в ОБ назначение, сфера применения агрегата, режимы работы. Также прилагаются схемы, графические изображения, чертежи, что дает возможность оценить правильность работы техники.

В доказательства соответствия регламентам входят принятые разработчиком конструктивные решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудования, отчеты о проведенных испытаниях, результаты расчетов.

Особенности оценки рисков при составлении обоснования

Оценка рисков, в т. ч. применяемые методы, определяются требованиями стандарта ГОСТ ISO 12100, другой нормативной документацией — в зависимости от конкретной категории техники.

Опасности бывают механические, электрические. Также риски могут носить температурный или химический характер, быть пожароопасными, взрывоопасными и др.

На начальном этапе необходимо идентифицировать риски и рассчитать степень опасности для каждого. Для этого определяются:

вероятности наступления рисков;

частота, продолжительность возникающих опасностей;

возможности предотвратить или минимизировать риск;

степень тяжести последствий, которые могут наступить.

Фактические значения расчетов сравниваются с предельно допустимыми.

После разработки проводится экспертиза ОБ, цель которой — оценить полноту, актуальность, достоверность информации, соответствие установленным требованиям.

Что требуется для оформления ОБ

Для разработки потребуются:

сведения об обследуемом устройстве с перечислением характеристик и признаков, идентифицирующих его;

нормативная документация, применяемая в производстве (ГОСТ или ТУ);

протоколы проведенных испытаний, обследований (при наличии);

эксплуатационная документация (паспорта, руководства, инструкции по эксплуатации);

Полный перечень требуемых документов зависит от специфики агрегатов, на которые разрабатывается ОБ.

Процедура разработки обоснования состоит из следующих этапов:

Подготовки документации и информации: поиск технических решений, доказательственных материалов, подтверждающих безопасность оборудования, разработка недостающих документов, внесение корректировок в действующие (при необходимости). Проведения расчетов, испытания, обследований, измерений, других видов проверки безопасности. Составления проекта ОБ и согласования с заказчиком.

Обоснование оформляют на бессрочный период. Если в течение периода, пока действует документ, увеличились риски при эксплуатации оборудования, способные влиять на безопасность, (например, изменение категории опасности), проводились модернизации или капитальные ремонты, документ придется актуализировать.

ОБ разрабатывает сам производитель или специальная организация, если на предприятии нет соответствующих сотрудников. Получить помощь в составлении ОБ, узнать подробнее о разработке документации, получить ответ на интересующий вопрос можно, обратившись в центр сертификации «Востоктест». Консультации бесплатные!