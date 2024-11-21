Катализатор: что это, признаки поломки и методы диагностики

Как понять, что катализатор вышел из строя?

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — это элемент выхлопной системы, который необходим для преобразования вредных веществ, образующиеся в результате сгорания топлива, в менее токсичные. То есть, основная его задача — снизить негативное воздействие на окружающую среду. Но деталь достаточно быстро выходит из строя и часто требуется замена катализатора.

Устройство катализатора

Катализатор расположен между выпускным коллектором и глушителем и содержит внутри ячеистую структуру, покрытую специальным химическим составом, чаще всего из платины, палладия или родия. Они выступают в роли катализаторов химических реакций, преобразовывая вредные вещества (угарный газ, оксиды азота) в безопасные (углекислый газ, воду).

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Основные признаки неисправности

К основным «симптомам» неисправности катализатора относят:

Повышение расхода горючего. При засорении каталитического нейтрализатора мотор начинает работать с перегрузкой, что приводит к повышенному расходу горючего.

Потеря мощности. Из-за засоренной или поврежденной детали выхлопные газы не могут нормально выходить из системы, что снижает мощность двигателя и ухудшает динамику разгона.

Запах серы или гари. Если нейтрализатор поврежден, может появиться неприятный запах из выхлопной трубы или в салоне авто.

Горит индикатор Check Engine на приборной панели. Современные автомобили оснащены системой самодиагностики, которая может выявить неисправность детали и сообщить об этом на панели приборов.

Неровная работа двигателя. Проблемы с катализатором могут вызвать «подергивания» и нестабильную работу двигателя на холостом ходу.

Важно вовремя обнаружить проблему и провести замену катализатора. Если этого не сделать, то увеличивается выброс вредных веществ в атмосферу. Также ухудшается работа авто. Увеличение нагрузки на двигатель и топливную систему приводит к снижению срока их службы и может вызвать дополнительные поломки.

Методы проверки нейтрализатора

Если наблюдаются признаки поломки катализатора, то необходимо его проверить. Есть несколько основных методов:

Осмотреть деталь на наличие засорений. Для этого нужно демонтировать рабочий узел. Сделать это можно самостоятельно, если устройство выхлопной системы несложное. Сняв катализатор, нужно осмотреть соты. Если ячейки сильно забиты, то деталь требует замены. Если через соты без проблем проходит свет фонарика, то катализатор чистые и можно продолжать его эксплуатацию.

Проверка выхлопной трубы. Проводить ее нужно на холостом ходу. Необходимо надеть перчатку и поднести руку к отверстию в трубе. Если чувствуются постоянные толчки, то выхлопная система работает исправно.

Измерение давления в выпускном коллекторе. Чтобы провести измерение, следует вместо одного из кислородных датчиков установить манометр и посмотреть показания, изменяя режимы работы мотора. В норме давление не должно быть выше 0.3 кгс/см² при 2500 об/мин. Этот метод подходит, если датчик демонтируется вручную.

Как продлить срок службы нейтрализатора

Чтобы нейтрализатор прослужил как можно дольше, необходимо придерживаться следующих правил:

Использовать только качественное топливо.

Следить за состоянием системы зажигания

Проводить регулярное техническое обслуживание двигателя.

Избегать механических повреждений и ударов о дорожные препятствия.

Итак, если катализатор забился или неисправен, то требуется его своевременная замена. Это поможет уберечь авто от износа, а также уберечь окружающую среду от вредных выхлопов.