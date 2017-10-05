Как продлить срок службы стиральной машины Samsung?

Приобретая стиральную машинку Samsung, ее счастливые владельцы уверены, что она верой и правдой прослужит им долгие годы. Иногда им мечтам суждено сбыться, но в большинстве случаев в силу множества причин даже такая именитая техника может давать сбой и нуждаться в помощи профессионалов. Что именно может стать причиной «болезни» стиралки и как можно избежать большинства неисправностей – изучим более подробно.

Почему техника может выходить из строя?

На длительность безукоризненной службы влияют самые различные факторы:

Естественный износ . Обычно уже лет через 5 после начала эксплуатации бытового прибора некоторые из его деталей могут начинать выходить из строя и нуждаться в замене.

. Обычно уже лет через 5 после начала эксплуатации бытового прибора некоторые из его деталей могут начинать выходить из строя и нуждаться в замене. Брак на производстве. К сожалению, даже покупка техники известного и уважаемого бренда не может застраховать новоявленного владельца от такого обидного происшествия. В этом случае можно поменять или вернуть товар. Но чтобы в будущем сэкономить собственные нервы и время, рекомендуется внимательно осматривать технику на наличие дефектов до оформления покупки.

К сожалению, даже покупка техники известного и уважаемого бренда не может застраховать новоявленного владельца от такого обидного происшествия. В этом случае можно поменять или вернуть товар. Но чтобы в будущем сэкономить собственные нервы и время, рекомендуется внимательно осматривать технику на наличие дефектов до оформления покупки. Недостаточный уход за техникой. Под воздействием высоких температур большое количество ионов магния и кальция, содержащиеся в жесткой воде, выпадают в осадок, который толстым слоем покрывает ТЭН, стенки бака и барабана, внутренности шлангов. Постепенно накипь забивает патрубки и шланги, препятствуя циркуляции жидкости, и разъедает метал нагревательного элемента. Вследствие чего последний перегорает. Нужно периодически проводить генеральные чистки техники от накипи и использовать специальные смягчающие воду средства.

Под воздействием высоких температур большое количество ионов магния и кальция, содержащиеся в жесткой воде, выпадают в осадок, который толстым слоем покрывает ТЭН, стенки бака и барабана, внутренности шлангов. Постепенно накипь забивает патрубки и шланги, препятствуя циркуляции жидкости, и разъедает метал нагревательного элемента. Вследствие чего последний перегорает. Нужно периодически проводить генеральные чистки техники от накипи и использовать специальные смягчающие воду средства. Нарушение правил эксплуатации. Перегрузка барабана, неаккуратное закрытие дверцы, беспечность в проверке карманов на наличие посторонних предметов – все эти факторы провоцируют выход техники из строя и необходимость срочно вызывать мастера по ремонту стиральных машин Samsung.

Перегрузка барабана, неаккуратное закрытие дверцы, беспечность в проверке карманов на наличие посторонних предметов – все эти факторы провоцируют выход техники из строя и необходимость срочно вызывать мастера по ремонту стиральных машин Samsung. Непредвиденные обстоятельства. Резкие перепады напряжения в электросети могут также стать причиной сбоя электроники стиралки. Устранить их самостоятельно чаще всего «домашнему доктору» не под силу. Здесь нужна помощь профессионала. Его контакты вы можете найти тут.

Чтобы максимально продлить срок службы вашей трудолюбивой помощницы внимательно изучите приложенную к ней инструкцию и старайтесь точно следовать каждому ее пункту. А также применяйте на практике некоторые дополнительные рекомендации.

Дельные советы по профилактике сбоев и поломок стиральной техники

Раз в несколько месяцев прочищайте фильтр дренажного насоса (он находится в правом нижнем углу за маленькой дверцей и откручивается против часовой стрелки). Здесь часто скапливается всякий сор, монетки, размокшая бумага, катышки ниток и пр.). Старайтесь всегда проверять карманы и складки одежды. Случайно попавшие в барабан предметы могут стать причиной засоров или более серьезных неприятностей (заклинить крыльчатку помпы, повредить резиновый уплотнитель, оставить «заусенцы» на гладкой поверхности барабана). Хотя бы несколько раз в год проводите капитальную промывку внутренностей стиралки от накопившейся грязи, накипи и плесени. Сделать это можно с помощью специальных средств, приобретенных в отделе бытовой химии, или обычной лимонной кислоты, соды и уксуса. Периодически проверяйте целостность шлангов. Со временем они могут забиться накипью и грязным налетом и рассохнуться, что приведет к неминуемым протечкам. Как можно реже используйте высокотемпературные стирки (выше 50 градусов Цельсия). Именно они способствуют образованию накипи.

Надеемся наши советы помогут сохранить здоровье и работоспособность вашей техники на долгие годы.