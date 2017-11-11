Как защитить входную дверь от взлома

Защитить себя, родных и имущество от нежелательных визитеров призваны надежные дверные замки и защита дверей от взлома. Чем отличаются замки в этом вопросе? Какими дополнительными средствами можно себя обезопасить?

Замочная защита дверей от взлома

Сами по себе запорные устройства могут обеспечивать ту или иную степень защиты. По этому критерию они делятся на классы, которые определяются временем, затраченным на вскрытие. Всего их выделяют 4:

1 – менее 5 минут

2 – свыше 5

3 – не менее 15

4 – более получаса

Естественно 1 класс не рекомендуются для входной двери. Устройство второй категории может послужить вспомогательным. В качестве основного «стража» пригодны 3 и 4 категории.

Помимо того, специалисты рекомендуют устанавливать не один замок. Лучше, если будет пара разных механизмов – сувальдного и цилиндрового. Тогда у злоумышленника уйдет слишком много времени на возню и он наибольшей вероятностью окажется замеченным либо вовсе откажется от своей задумки.

Привлекательной альтернативой классическому замку может стать прибор со встроенной сигнализацией, который при попытке вскрытия издает очень громкий тревожный сигнал.

Дополнительные способы защиты дверей от взлома

Среди разнообразных приспособлений, призванных обеспечить безопасность и стойкость замков к действиям злоумышленников, есть два особо распространенных:

бронепластины

броненакладки на замок входной двери

Первые представляют собой пластинку из закаленной стали внушительной толщины, устанавливаемую поверх корпуса врезного замка. Она служит механической преградой к самой уязвимой части – механизму. Главным образом она способна противостоять грубым силовым способам взлома.

Установку бронепластины целесообразно поручить мастеру, поскольку существует множество нюансов, требующих знания дела. В противном случае существует риск повредить конструкцию.

Броненакладка — небольшое приспособление, которое монтируется поверх замочной скважины. Очевидно, что ее специализация – отмычки, а вернее скрытие доступа для них к ключевому отверстию. Помимо того накладка бережет замок от вандалов, заливающих скважину клеем или заполняющих ее мусором.

В отличие от пластины накладку установить можно собственноручно. Предпочтение лучше отдать магнитным, поскольку открыть затвор можно будет только с помощью специального «родного» брелока.

Защита от взлома требует затрат, однако никогда не сравнится с ценностью жизни родных и ощущения безопасности в собственном доме. Купиить дверные замки и комплектующие всегда можно в Интернет-магазине https://vash-zamok.com.ua