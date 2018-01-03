Швейцарские часы для бизнеса. Почему надпись swiss made так популярна в мире часов?

Надпись SWISS MADE, присутствующая в техническом описании часов, свидетельствует о постоянно неизменном качестве швейцарских хронометров. Часовая продукция, сделанная в Швейцарии, ни в коем случае не приближается по своему качеству с продукцией, сделанной в азиатских странах. Произнесенные слова «швейцарские часы» означают, что это товар обладает свойствами особой точности и качества.

Пальма первенства в производстве механических и кварцевых часов неизменно на протяжении всего времени часового производства остается за швейцарскими производителями. Именно поэтому иметь часы с надписью swiss made , престижно по всем показателям. Потенциальные клиенты, изучившие все риски, показатели качества и престижности швейцарских хронометров, нередко предпочитают обращаться в фирменные магазины, где продаются оригинальные швейцарские часы. Эти покупатели прекрасно понимают, что покупая часы «с рук» рискуешь «нарваться» на копию швейцарских часов престижных марок или «фирменную» реплику, обладающие рядом неоспоримых достоинств перед обыкновенной копией. Но даже качественная реплика не идет ни в какое сравнение с оригинальными часами. В Украине можно выделить несколько отличных интернет-магазинов, например один из таких — «Swiss Time», который осуществляют реализацию оригинальные швейцарские часы известных брендов.

Многие эксперты, которые отслеживают продажи оригинальных швейцарских часов, отмечают, что покупателя в первую очередь интересует качественно выполненное изделие, что выгодно выделяет продукцию, изготовленную на швейцарских предприятиях. Рассматривая географическое расположение наиболее известных изготовителей часовой продукции, нужно отметить, что практически все они находятся в западной части Альп. Например, часы швейцарских производителей, таких как Tissot, Swiss Military, Claude Bernard, Blancpain, Balmain, Breitling, Zenith и всех остальных неотделимы от передовых новаций, которыми всегда славилась Европа. Швейцария небольшая страна, а количество изготовителей часов, находящихся на ее территории, уже давно переваливает за сотню.

По некоторым данным, если учитывать все предприятия часовой индустрии в этой стране, их насчитывается около шестисот. И все эти производители вполне цивилизованно сосуществуют друг с другом. Многие задаются вопросом, какие швейцарские часы лучше всех? Ответов может быть столько, сколько и производителей.

Всем понятно, что каждый изготовитель отличается своей неповторимостью перед конкурентами. Швейцарские часы предпочитают за качественные материалы, из которых изготавливаются. Это неизменно должны быть сапфировое стекло, материал корпуса — качественная сталь, золото, титан, применение драгоценных камней, ручная сборка часов.

Кстати, ручная сборка присутствует также при изготовлении «фирменных» реплик, но все же реплика имеет ряд существенных недостатков и ее лучше не покупать. В швейцарских часах неизменно присутствуют технически сложные по изготовлению функции, такие как хронографы, календари, турбийоны и прочие. Они отличаются неизменной оригинальностью дизайна.

Часы с надписью swiss made свидетельствуют о том, что их хозяева принадлежат к успешным представителям человечества. Швейцарские часы Omega, Patek Philippe, Longines и др. носят только успешные люди. Хочешь иметь такой же имидж – будь обладателем часов с таким названием.