В какой посуде подают коктейли?

Истинные ценители алкогольных напитков и профессиональные бармены знают, что на особенности вкусового восприятия непосредственное влияние оказывает питейная посуда. Мировые коктейльные тенденции предполагают использование различных видов бокалов для различных напитков – многослойных, со льдом или кусочками фруктов, простых или сложных.

Размер и форма последних определяются особенностями и способом приготовления, подачи напитка:

Lowboll – традиционный стакан с толстым дном. Его используют для крепкого алкоголя с колотым льдом или кубиками. Утолщенное дно препятствует быстрому нагреванию стакана от тепла рук и таянию льда.

Типа «мартинка». По мнению большинства пользователей именно, эта форма питейной посуды ассоциируется с приготовлением коктейлей. Чаша имеет форму расширенной воронки. Тонкая ножка препятствует нагреванию напитка теплом рук. Объема достаточно, чтобы вместить различные добавки, например, замороженные ягоды, кусочки фруктов или сок. При этом напиток подают без соломинки или кусочков льда.

Хайболл. Высокий и вместительный стакан, позволяющий приготовить различные коктейли с добавлением сока, минеральной воды. Кроме того, используются для подачи морсов, молочных шейков, лонгдринков.

Ураган. Как правило, экзотические тропические напитки на основе рома и фруктов подают именно в такой посуде. Широкая кромка позволяет украсить бокалы для коктейлей фруктовыми дольками. Отлично подходят для смузи, шейков, с кусочками льда или измельченным льдом.

Кроме того, существует множество других по форме и вместительности коктейльных бокалов. Например, для приготовления многослойных шотов, которые выпиваются одним глотком или легких, сезонных аперитивов на основе игристого вина.

Из какого материала изготавливается питейная посуда класса премиум

Если для подачи в барах подойдут более практичные и дешевые бокалы из стекла, то для личного пользования оптимальным выбором будет хрустальная питьевая посуда. Помимо эксклюзивности изготовления, такие бокалы отличаются прочностью, стойкой к царапинам поверхностью. Кроме того, хрусталь обладает низкой теплопроводностью, а это значит, что холодный напиток останется таким же даже спустя определенное время.

Пожалуй, наиболее именитым брендом по производству хрустальной посуды для подачи алкоголя и коктейлей можно назвать бренд Riedel (Австрия). Особенностью продукции является точно продуманная форма чаши, которая способствует наиболее полному раскрытию особенностей напитка. Приобрести продукцию именитого производителя предлагает интернет-магазин REYWOOD.