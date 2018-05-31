Почему банкротство лучше доверить юридической компании специализирующейся на решении долговых и кредитных вопросов?

1. Опыт.

Даже самый опытный практикующий юрист физически не может провести такое количество процедур банкротства, которое проводит 10,15, а в случае компании Росбанкрот 30 и более юристов. Соответственно практический опыт решения конкретных задач одного юриста значительно уступает опыту юридической компании. Вряд ли найдется юрист, лично завершивший хотя бы 500 процедур банкротства физических лиц. Компания Росбанкрот завершила более 2000 процедур банкротства. И в настоящее время в нашей работе практически не возникает ситуаций, с которыми мы не сталкивались когда-либо.

2. Помощь друга.

Рассчитывать на то, что попавший в затруднительное положение частнопрактикующий юрист обратится за помощью к своим коллегам и они дадут дельный совет не приходится. Как ни крути, даже учившиеся на одном курсе адвокаты в условиях рынка являются конкурентами. В рамках же крупных юридических компаний в обязательном порядке проводятся совещания, на которых опытнейшими юрисконсультами разрешаются сложные юридические ситуации. Хорошо если такая компания специализируется именно на банкротстве. Соответственно качество оказываемой Вам юридической услуги в разы выше. Так как позиция компании формируется из правовых взглядов на ситуацию группы юристов, и это уж точно надежнее позиции одного человека.

Кроме того, каждый юрист – это, прежде всего, человек, который может заболеть, уехать в отпуск и так далее. В таком случае и без того небыстрая процедура банкротства может затянуться. В условиях же компании вероятность затягивания судебного процесса «по личным обстоятельствам представителя» исключена.

3. Партнерские СРО.

Крупная юридическая компания, специализирующаяся на разрешении кредитных и долговых проблем граждан имеет в своем производстве несколько сотен банкнотных дел. В частности в активном производстве компании Росбанкрот в настоящее время находится около 1500 должников. Такие объемы работы могут обеспечивать устойчивые партнерские взаимоотношения с СРО. Саморегулиуемым организациям арбитражных управляющих выгоднее иметь такого партнера, нежели частнопрактикующего юриста, или юридическую компанию, изредка занимающуюся банкротством.

Кроме того крупная банкнотная юридическая компания имеет как правило в числе своих партнеров ни одну, а несколько СРО. Таким образом, обеспечить себя надежным и порядочным финансовым управляющим более вероятно обратившись в крупную компанию.

4.Регионы.

В нашей практике встречаются случаи, когда гражданин, фактически проживающий в одном регионе, имеет постоянную регистрацию в другом. В силу ст.33 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дело о банкротстве рассматривается по месту жительства должника. Когда такой клиент обращается к частному юристу, в лучшем случае тот разводит руками, в худшем — берется за дело, но лично, в силу отдаленности места проведения судебного разбирательств, в судебных заседаниях не участвует, направляя в суд, рассматривающий дело, ходатайства о рассмотрении дела в отсутствие представителя. Качество такой защиты интересов клиента оставляет желать лучшего. Если же представитель, все-таки, отправляется на судебное заседание, то все расходы, связанные с этим, несет должник. Кроме того ценник представительства вне региона деятельности юриста значительно подскакивает. Компания Росбанкрот, благодаря своему нахождению в нескольких регионах и мобильности ведущих юрисконсультов, имеет возможность качественно и лично представить интересы своего клиента практически во всех арбитражных судах РФ, не увеличивая стоимость услуг.

5.Цена.

Банкротство – одна из самых сложных и дорогих юридических услуг. Сократить издержки юридической компании на ее проведение, возможно только за счет объемов ведения банкнотных дел. Поэтому стоимость процедуры банкротства в компании Росбанкрот в 2, а то и в 3 раза ниже стоимости аналогичной услуги в обычной юридической компании или у адвоката.

6. Специализация.

Среди юристов, так же как и среди врачей и учителей, существует специализация. Адвокат может быть бесконечно талантлив в уголовных процессах, но иметь только общее представление, например о наследственном праве. Что касается юридических компаний общей направленности, их специализацию вообще усмотреть довольно трудно. Как правило, перечень оказываемых ими услуг настолько широк, что заставляет усомниться в профессионализме в конкретном необходимом Вам направлении. «Юлии Цезари», которые способны одинаково качественно вести несколько различных дел, к сожалению, редкость.

Поэтому при выборе юриста стоит руководствоваться теми же принципами, что и при выборе другого специалиста (например, врача). Вы же не ходите лечить желудок к окулисту. Так и свои проблемы с долгами лучше доверить компании, которая профессионально занимается именно банкротством.

6. Мы любим свою работу.

Банкротство граждан – не самая простая для юриста отрасль. Здесь речь идет и о большом объеме знаний (причем не только в области юриспруденции), необходимом юристу для качественного оказания услуг. Также юристы-банкротники имеют дело с особой категорией клиентов (это неплатежеспособное население). Собственно за помощью в этом вопросе клиент и приходит к такому юристу. Поэтому большинство юристов выбирают иной более денежный и простой путь, и юристов, имеющих в качестве своей основной специализации банкротство физических лиц не так много. Мы не зациклены на деньгах, мы получаем удовольствие от помощи, которую мы способны оказать людям. На наших глазах перепуганный коллекторами, загнанный в тупик финансовыми проблемами человек в течение полугода обретает блеск в глазах, здоровый сон, аппетит и улыбку, что является лучшей наградой за нашу работу. И да…мы любим свою работу, каждый из нас осознанно выбрал банкротство граждан в качестве свое профессии и дела своей жизни.

Компания РОСБАНКРОТ является лидером на рынке юридических услуг в направлении банкротства граждан в Поволжье.

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