Кровати из натурального дерева в Самаре — ТОП лучших брендов на рынке

На первый взгляд кажется, что купить новую кровать в Самаре не составляет никакого труда — интернет-магазины предлагают продукцию десятков брендов, иногда по очень привлекательным ценам. Но на самом деле стоит заранее изучить рейтинг брендов на мебельном рынке — и понять, какие производители гарантируют наилучшее качество.

Если составлять краткий ТОП производителей кроватей из деревянного массива, то первое место займет бренд «Райтон» — каталог по ссылке https://clck.ru/DWEhf позволяет ознакомиться с полным ассортиментом компании. «Райтон» предлагает своим покупателям следующие преимущества:

Кровати на деревянном каркасе изготавливаются из древесного массива высшего качества — без искусственных примесей, с использованием максимально натуральных и безопасных составов для обработки.

Кровати из массива от «Райтон» могут быть не только монолитными, но и раскладными — такая мебель лучше подходит для небольших комнат или для обустройства гостевых спальных мест.

Ассортимент бренда очень разнообразен — это касается и размеров кроватей, и их дизайнерского исполнения, и материалов, использованных в обивке.

Цены на кровати от «Райтон» способны порадовать даже тех, кто настроен на очень бюджетную покупку. Кстати, «Райтон» дополнительно снижает стоимость продукции при помощи промокодов. Каждый покупатель из Самары может воспользоваться промокодом «samara» — и получить скидку в 15% в том случае, если стоимость всех покупок превышает 10 000 рублей. Такие промокоды действуют и для других городов — например, для Челябинска это слово «4elyabinsk», также дающее 15% скидку.

Какие еще бренды пользуются доверием людей по всей России? С положительной стороны зарекомендовал себя производитель «Орматек» — продукция бренда также доступна в интернет-магазинах Самары. Компания предлагает хороший выбор спальной мебели с ортопедическими свойствами, дополнительно производит матрасы, уделяет большое внимание натуральности своей продукции.

Третье место стоит отдать бренду «Аскона» — покупатели положительно отзываются о продукции фирмы. Люди хвалят стильный внешний вид кроватей из массива и достаточное разнообразие каталога.

Объективно лучшим брендом можно считать «Райтон» — поскольку производитель предлагает высокое качество, низкие цены и дополнительные акции для покупателей. Оценить весь выбор продукции можно на сайте бренда — среди коллекций спальной мебели Вы наверняка найдете то, что идеально устроит именно Вас.