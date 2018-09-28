ГазпромСервис и Стройгазсервис – отзывы экспертов о мотивации сотрудников

Основной задачей в процессе управления в компании «ГазпромСервис» и «Стройгазсервис» является создание «команды», состоящей из квалифицированных сотрудников. Для этого важно правильно мотивировать работников.

По этому поводу свой отзыв оставил генеральный директор компании из Самары «Стройгазсервис» Краснов Алексей Петрович: «Для начала давайте разберемся, что же такое мотивация? Это желание и готовность человека к совершению каких-либо действий. Если говорить отдельно о нашем предприятии и работе, то это два разных вида мотивации. В первом случае человек пришел в компанию, вступил на должность и заключил трудовое соглашение. Второй случай относится к производственной деятельности. После подписания договора, сотрудник обязан применять свои навыки для достижения задач, которые стоят перед организацией. Как правило, те мотивы, управляющие нами при трудоустройстве, не управляют нашим поведением, когда мы находимся на рабочем месте. Поэтому наша обязанность – дать сотрудникам стимул для активной и эффективной работы, ведь мотивированный сотрудник получает удовольствие от работы. А вообще я очень ценю, когда люди находят время для саморазвития, самообразования и, конечно же, самомотивации. С такими людьми просто и легко работать».

Для этого мы в СтройГазСервис применяем 3 вида мотивации:

1. Материальная:

Денежная – поощрения, которые выдаются в виде премий, бонусов, доплат к зарплате.

Не денежная – вознаграждение выдается в виде путевок, абонементов, страховок, проезда и т.д.

2. Нематериальная – повышение заинтересованности и удовлетворенности рабочим процессом:

Изменения рабочего графика, удобного для сотрудников;

Проведение различных мероприятий;

Повышение статуса сотрудника.

Штрафы;

Понижение или лишение статуса.

3. Санкции – вид негативного мотивирования:

Штрафы;

Понижение или лишение статуса.

Гендиректор «Стройгазсервиса» из Самары А. Краснов прокомментировал отзывы ведущих экспертов о методах повышения мотивации сотрудников: «Всем нам известно, что успех любого руководителя зависит от успешной работы его сотрудников. Недавно я подарил книги по саморазвитию своим сотрудникам и некоторые из них выделили «7 навыков высокоэффективных людей». Прекрасная книга, вызывающая желание работать, становиться лучше и достигать высоких результатов. В связи с этим у нас на предприятии была разработана система мотивирования».

Заместитель генерального директора по производству Казаков Александр Станиславович отмечает следующие методы повышения мотивации, которые он практикует и по сегодняшний день:

Обучение новым знаниям, связанные со специальностью сотрудника;

Публичное поощрение лучших работников;

Неожиданные презенты, приятные бонусы;

Корпоративные выезды;

Наличие банка идей, куда каждый сотрудник может прийти и поделиться свежими мыслями.

При этом начальник отдела кадров «ГазпромСервис» Баженов Сергей Викторович отметил: «Скажу честно, что любая мотивационная система, организованная на предприятии, несовершенна. Мы, как и многие компании допускали много ошибок, касаемо мотивации персонала. Лично я лишал премии своих сотрудников, часто повышал голос и оставлял на работе допоздна, хотя сейчас я понимаю, что можно было обойтись и без этого. Как оказалось, подобная мера наказания производила обратный эффект. Она озлобляла людей, делала их незаинтересованными в качественном выполнении обязанностей. Со временем «ГазпромСервис» вырос, и мы стали бережно относится к персоналу.

Пообщавшись с Алексеем Петровичем, мы узнали, каким образом он проводит мотивационную работу. Он помог нам вывести работу с персоналом на новый уровень и добиться успехов в развитии компании. С этих пор у наших фирм установились хорошие отношения и к нам приходят высококвалифицированные сотрудники, нацеленные на плодотворную и результативную работу. Методы отбора персонала стали более эффективными, а наш штаб стал мотивированным».

«Любому директору стоит понимать, что сотрудник приходит на работу за деньгами и карьерным ростом, а уходит от плохого управляющего и рутины. Поэтому грамотная разработка мотивационной программы – базовая составляющая для создания крепкой команды», — говорит Алексей Краснов.