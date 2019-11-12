Лучшие соусы к пельменям

Пельмешки – это весьма универсальное блюдо. И речь идет не только о том, что существуют сотни и сотни вариантов теста и начинки. Кроме того, кушанье также хорошо сочетается с различными соусами и приправами, благодаря которым можно будет сделать свой рацион еще более разнообразным, а сами пельмени – вкуснее и ароматнее.

Зачем нужны соусы к пельмешкам

Конечно, блюдо можно кушать и так. Но если вкус вам немного приелся, несколько разнообразить свой рацион можно с помощью обычных соусов. Если правильно их подобрать, то привычное блюдо станет незабываемо вкусным и ароматным. Вы сможете подчеркнуть всю прелесть нежной и сочной начинки, а также воздушного теста, прибавить пельмешкам особой пикантности.

Какими могут быть соусы

Блюдо можно подавать с разными соусами, каждый их них придаст пельмешкам определенного шарма и незабываемого вкуса. Конечно, можно смешать покупной кетчуп с майонезом, но если вы думаете о своем здоровье, то такое решение не для вас. Кроме того, нужно не перебить вкус пельмешек, а дополнить и максимально раскрыть его.

Вот несколько интересных соусов, которые отлично подойдут к пельменям:

сладкий. Перетираем томаты, доводим их в кастрюльке до кипения, добавляем немного зелени, специй и сахара. Нежный вкус не оставит равнодушным никого;

Перетираем томаты, доводим их в кастрюльке до кипения, добавляем немного зелени, специй и сахара. Нежный вкус не оставит равнодушным никого; горчичный. Для начала, приготовьте домашний майонез. Для этого выливаем в емкость 1 стакан растительного масла, взбиваем туда яйцо, добавляем 0,5 чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Также в емкость отправляется по столовой ложке уксуса и охлажденной кипяченой воды. Затем все взбиваем блендером (начать нужно снизу, с яйца). Чтобы получился соус, необходимо смешать майонез с дижонской горчицей, зеленью и специями;

Для начала, приготовьте домашний майонез. Для этого выливаем в емкость 1 стакан растительного масла, взбиваем туда яйцо, добавляем 0,5 чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Также в емкость отправляется по столовой ложке уксуса и охлажденной кипяченой воды. Затем все взбиваем блендером (начать нужно снизу, с яйца). Чтобы получился соус, необходимо смешать майонез с дижонской горчицей, зеленью и специями; чесночный. Также делаем майонез, затем смешиваем его с тертым чесноком, зеленью и специями. Пикантный вкус хорошо дополнит рыбные пельмени;

Также делаем майонез, затем смешиваем его с тертым чесноком, зеленью и специями. Пикантный вкус хорошо дополнит рыбные пельмени; острый. Хорошо подходит именно к мясным пельмешкам. Пассируем лук, затем перетираем и варим томаты. Смешиваем все, добавляем зелень и приправы;

Хорошо подходит именно к мясным пельмешкам. Пассируем лук, затем перетираем и варим томаты. Смешиваем все, добавляем зелень и приправы; итальянский. Чтобы получить пряный соус, тертые томаты нужно сварить с зеленью, чесноком, специями и травами. Отличный выбор для настоящих ценителей.

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