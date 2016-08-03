Новостройки в Самаре дешевле цены застройщика!

Приобретение квартиры ответственное и немного рискованное занятие. Чтобы без проблем получить в собственность вожделенные квадраты необходимо учесть множество юридических нюансов.

Но главное – это деньги. В одних и тех же новых домах стоимость квадратного метра может существенно разниться. Подрядчики цены на новостройки в Самаре на http://www.vybor63.ru/objects/residential/new-flat/ выставляют ниже расценок от застройщика. Дом один, а дисконт бывает существенным. В чем подвох и есть ли он на самом деле?

Откуда у подрядчиков берутся квартиры

Основными продавцами на рынке новостроек является застройщики-заказчики. Они ищут кредиты на постройку домов, контролируют процесс и потом продают недвижимость. При продаже они стремятся получить максимальную выгоду. Поэтому новостройки от застройщика цены на рынке имеют всегда максимальные.

В процессе строительства участвует большое количество подрядных организаций. Подрядчики поставляют стройматериалы, возводят стены, монтируют различные инженерные сети и кровлю. Взамен компания-заказчик расплачивается с ними квадратами строящегося жилья. Эти вынужденные взаиморасчеты позволяют экономить на кредитах и минимизировать себестоимость квадратного метра в продаваемой квартире.

За счет чего дисконт

Фирме-подрядчику необходимо постоянно рассчитываться со своими рабочими, и она выставляет новостройки в Самаре по цене со скидкой до 10% от той, что просит застройщик. Живые деньги нужны постоянно, зарплату надо платить регулярно.

До пяти процентов в стоимости новостройки подрядной организации скидывает заказчик дома. Еще на три–четыре процента снижает цену новостройки сам подрядчик, чтобы побыстрее получить деньги. В результате получается дисконт от пятидесяти до нескольких сотен тысяч рублей.

Зачастую подрядчики не оформляют квартиры себе в собственность, а просто бронируют их у застройщика. Тогда покупатель о цене на новостройку в Самаре и скидках договаривается с подрядной фирмой, а сделку совершает уже с собственником – юридическим лицом, заказавшим строительство дома.

Это вполне устоявшаяся практика оформления сделок, которая жестко регулируется российским законодательством. Этот вариант позволяет покупателю получать субсидии и налоговые вычеты, а также использовать материнский капитал. Надо только к оформлению документов подойти со всем вниманием и заранее проконсультироваться ос специалистом.