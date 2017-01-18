Как правильно выбрать имя для ребенка: советы родителям

Появление на свет нового человечка – огромное событие в жизни каждого новоиспеченного родителя, и подготовиться к нему следует заранее. Но как же правильно выбрать имя для своего малыша? Как сделать это наиболее мудро, заложив тем самым начальный фундамент в построении судьбы ребенка? Наши несложные советы помогут вам разобраться в этом непростом вопросе и сделать правильный выбор.

1. Значение имени

«Как корабль назовете…» – именно этой мудростью часто руководствуются родители перед тем, как остановиться на том или ином имени. Иными словами, важно знать перевод и значение имени для девочки и или мальчика, которое вы предпочли. Существует огромное количество источников, которые с радостью откроют вам тайны и значения того или иного имени. Не поленитесь почитать про это на самых ранних этапах выбора имени для ребенка.

2. Осознанный выбор имени – правильное начало жизни

Наши славянские предки практиковали такой способ выбора имени ребенку: после появления на свет малыша какое-то время он вообще не носит никакого имени. Это делалось по нескольким причинам: во-первых, детская смертность в те времена была столь велика, что нередко именно первый месяц после рождения был решающий в судьбе нового человека. Во-вторых, родители ждали, пока ребенок каким-то образом проявит свой характер: спокойный или капризный, тихий или громкий и т. д. И уже в зависимости от этого придумывали имя для мальчика или же для девочки. Сейчас, конечно, так уже никто не поступает. Но порой случается, что родители подобрали имя для ребенка еще во время беременности, а после появления его на свет стало очевидно, что это имя ему не подходит. Ничего страшного, если вы измените свой выбор даже в самый последний момент. Главное, чтобы имя нравилось вам и подходило малышу.

3. Благозвучие – основа правильного имени

В этот пункт следует отнести не только созвучие имени с фамилией и отчеством, которое, безусловно, крайне важно, но и еще одну тонкость. Современные родители часто делают выбор в пользу иностранных, сложных и малоизвестных имен для своих малышей. В этот случае вопрос становится весьма тонким, ведь вместе с оригинальностью ваш малыш может получить на всю жизнь нескончаемый предмет для насмешек. Остерегайтесь подобных экспериментов с судьбой своего ребенка.

Выбор имени для ребенка – серьезный шаг. Не поддавайтесь минутному соблазну, хорошо все взвесьте, потренируйтесь называть малыша понравившимся вам именем, даже когда он еще не появился на свет. Подумайте, как вы будете называть ребенка уменьшительно-ласкательно, не будет ли подобное обращение слишком смешным или обидным для маленького человека. И только после того, как вы оцените имя со всех сторон, и оно вас полностью устроит, останавливайтесь на этом варианте.