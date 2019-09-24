Что означает отставка Джона Болтона?

Президент США Дональд Трамп всегда находится в эпицентре политических событий. Уже несколько дней в мире обсуждают сенсационную новость.

Президент США Дональд Трамп всегда находится в эпицентре политических событий. Уже несколько дней в мире обсуждают сенсационную новость — увольнение с поста советника по национальной безопасности США Джона Болтона, человека из ближнего окружения Трампа. Об этом сообщается на сайте https://znaj.ua/ — чрезвычайные новости.

Президент США: «В услугах Болтона уже не нуждаюсь»

О своем решении действующий президент Соединенных Штатов сообщил в традиционной для себя манере, написав сообщение в «Твиттере». В частности, он отметил: «Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что в его услугах в Белом доме больше нет надобности. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в Администрации Президента, поэтому попросил Джона о его отставке, заявление о которой мне предоставили сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности».

Это уже не первая громкая отставка в Белом доме, но она выделяется среди остальных. Дело в том, что Болтон работал с президентом длительное время и входил в его ближайшее окружение. Судя по всему, два амбициозных политика не сошлись во взглядах на стратегию США во внешней политике. Трампу надоела излишняя самостоятельность его советника, постоянно несогласного с позицией президента и считавшего собственное мнение единственно правильным.

Ставка на «ястреба» не оправдалась

Дональд Трамп, назначая Болтона на должность советника по национальной безопасности, рассчитывал, что этот человек будет безжалостно атаковать всех, на кого укажет президент США. Тем более что Болтон — опытный политик, за которым закрепилась репутация «ястреба». Но на деле вышло совсем иначе.

Как сообщает сайт https://znaj.ua/ru/world/ 261050-radnika-iz-nacbezpeki- ssha-vidvorili-iz-bilogo-domu- tramp-znayshov-zaminu-dzhonu- boltonu, разногласия у Трампа и Болтона были по всем ключевым вопросам внешней политики. Советник по национальной безопасности настоял на расторжении США договора о стратегических наступательных вооружениях. Он занимал предельно жесткую позицию по отношению к Ирану и Северной Корее, требовал ужесточения антироссийских санкций, противостоял попыткам Трампа наладить отношения с движением «Талибан» в Афганистане, критиковал решение президента о заморозке военной помощи Украине. Молва приписывает Трампу слова, сказанные в адрес бывшего советника: «Если Джону Болтону дать волю, то он будет воевать со всеми странами мира».

Отставка Болтона никак не повлияет на сложившуюся в мире ситуацию. Но если на смену «ястребу» придет более уравновешенный политик, то в будущем можно рассчитывать на смягчение риторики и определенную коррекцию внешнеполитического курса США.