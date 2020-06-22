Оформление электронного предварительного информирования для таможни

ЭПИ – это способ заявить о своем грузе до его непосредственного контакта с ТС. Является компьютерным аналогом оригинального документа позволяющего провозить груз по таможенной территории. Таможенное оформление https://transitservice.by/ ЭПИ производится санкционированным для этой цели лицом, который отправляет в таможенную службу информацию о ввозимых на территорию ТС товарах с получением идентификационного номера. Основная часть международных перевозок проходит через Республику Беларусь при предварительном декларировании с регистрацией через представителя комиссии IRU.

Преимущества услуги предварительного информирования в «ТранзитСервисПлюс»:

автоматизация документооборота при оформлении ЭПИ сокращает сроки пребывания товара на территории ТС и ускоряет доставку товара;

электронный способ подачи сведений исключает ошибки в документации;

устранение криминальной составляющей;

ограничение промежуточных операций при получении допуска с получением индивидуального номера таможенного транзита.

Таможенной оформление РБ: что необходимо для получения ЭПИ

Книжка международных дорожных перевозок (МДП). CMR накладная. Invoice. Спецификация или упаковочный лист. Копия техпаспорта. Копия паспорта водителя.

Также нужно:

подтвердить государственную регистрацию транспорта;

название и адрес перевозчика;

указать название стран отправления и получения груза;

название и адрес отправителя и получателя товаров;

сообщить о продавце и получателях товаров;

указать число мест для груза, их маркировку;

название и коды груза, его вес или объем;

пункт прибытия груза.

Стоимость таможенного оформления, как и другие услуги указаны на сайте нашей компании «TransitServicePlus».

В атмосфере взаимного доверия профессионалы таможенного дела компании «TransitServicePlus» помогут вам пройти через преграды пограничной службы без потерь времени и денег путем оптимизации всего процесса подготовки документов.

При оформлении ЭПИ необходимо учитывать, что информация должна быть направлено на обработку за 2 часа до приезда транспорта на пограничный пункт пропуска перед тем как начнётся таможенное оформление грузов.

Чем раньше вы нам позвоните, тем быстрее получите желаемый результат. Мы ожидаем вашего звонка по телефону, указанному на сайте в режиме 24/7. С нами таможенное оформление (Беларусь это или другая страна) пройдет максимально быстро и прозрачно.