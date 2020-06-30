Как выбрать адвоката?

Никто не застрахован от ситуаций, когда понадобится помощь квалифицированного и опытного адвоката. Однако прежде чем обратиться к одному из этих специалистов, стоит ознакомиться с критериями для поиска адвоката, в компетенции которого не будет никаких сомнений. К таким критериям стоит отнести:

наличие лицензии;

направление деятельности;

поведение адвоката.

Наличие лицензии

Квалифицированный адвокат должен иметь лицензию на ведение адвокатской деятельности. Проверить наличие лицензии можно в реестре Минюста. Статус адвоката в этом реестре должен быть отмечен, как «Действующий». Если специалиста вообще нет в перечне Министерства юстиции, он не может предоставлять соответствующие услуги. Адвокат в Уфе также должен числиться в адвокатской коллегии, юридической консультации или бюро.

Направление деятельности

Сегодня большинство адвокатов стремится к универсализму. Они стараются брать все без исключения дела – административные, уголовные, земельные и т.д. Но для клиента такая политика адвокатов является сигналом о том, что этот специалист знаком со многими вопросами поверхностно. Дело в том, что право – это сложная система, которая требует максимальной интеграции специалиста в определенную отрасль. Поэтому специалист в трудовом праве вряд ли поможет решить земельный вопрос, а криминалист – административный. Специализация адвокатов так же важна, как и специализация врачей или преподавателей. Поэтому при выборе адвоката стоит доверять именно узкопрофильным специалистам.

Поведение адвоката

Выбирая подходящего специалиста, стоит акцентировать внимание и на его поведении. Если юрист гарантирует выигрыш любого дела, то потенциальному клиенту стоит задуматься о его компетентности. Такие обещания – это неэтичное поведение. Даже самый лучший адвокат не может ничего гарантировать, ведь результат любого дела зависит от решения суда. И зачастую судьи выносят самые непредсказуемые решения.

Еще один важный момент – предложения адвокатов «решить проблему» за деньги. Так не сделает ни один квалифицированный и уважающий себя специалист. Подобное предложение свидетельствует о некомпетентности и коррумпированности адвоката. С такими «специалистами» лучше не иметь дела. К тому же даже при вынесении необходимого решения клиент коррумпированного адвоката не может быть уверен в своей победе. Все дело в том, что вторая сторона в случае принятия неправомерного судебного решения может легко опротестовать его путем подачи апелляции. И если коррумпированный судья действительно вынес неправильный вердикт, его решение будет пересмотрено.