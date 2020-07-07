Все о DDoS-атаках

DDoS расшифровывается, как «распределенный отказ обслуживания». Представляет собой ряд действий, способных в считанные минуты вывести онлайн-ресурс из строя, причем тематика не важна. Это может быть игровой портал, информационный онлайн-журнал или сайт государственной важности.

Сегодня сложно представить ситуацию, что хакер в одиночку устраивает атаку. Для этого требуется специальная подготовка. Как правило, злоумышленники пользуются сетью компьютеров. С помощью вируса получают доступ к зараженному ПК. Сеть из таких девайсов получила название ботнет. У злоумышленников есть собственный центр, который получает сигнал о запуске атаки. После этого, подобно цепной реакции, начинаются вражеские действия и заражаются другие серверы. Чтобы предотвратить процесс, требуется защита сервера от ddos, сегодня это возможно.

В чем суть?

Первые компьютерные атаки типа «распределенный отказ обслуживания» появились 20 лет назад. Суть в подавлении веб-сайта трафиком из-за большого количества источников, что деоает его работу не корректной. Нападение провоцирует сбои в работе, и ресурс функционирует неправильно. Основная задача — сделать сайт недоступным для пользователей. Иногда DdoS становится отвлекающим маневром для других, более масштабных воздействий. Например, при взломе системы безопасности или базы данных запускают вредоносную атаку, отвлекающую администраторов сайта от основных мошеннических действий.

В каких случаях запускают DDoS-атаки?

Мотивы могут быть совершенно разными — от личной неприязни до возможности убрать конкурента. Казалось бы, личные вопросы не распространенный мотив, но это не так. Одна из самых запоминающихся за последние годы DDoS-атак произошла на фоне личной неприязни. Журналист Брайан Кребс рассекретил деятельность сервиса по осуществлению таких атак. «Ответ» прилетел быстро, хакеры были настолько возмущены ситуацией, что направили его блог атаку в 1 Тбит/с, это одна из самых сильных мощностей.

DdoS часто запускают для развлечения, при политических протестах, шантаже и вымогательстве. Последствия могут быть разнообразными — от выключения датацентром вашего ресурса до полной потери клиентов и невозможности функционирования.

Виды «вражеских» атак

Современные атаки DDoS можно условно подразделить на три вида:

Направленные на переполнение канала. Использующие уязвимость стека сетевого канала. Специально разработанные под приложения.

Чтобы предотвратить DDoS, нужно знать как защитить свой ресурс. К сожалению сделать это самостоятельно очень сложно, есть специальные компании специализирующиеся в этом вопросе.