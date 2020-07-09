Морепродукты и рыба в ассортименте интернет-магазина Fishorder с доставкой

Морепродукты и рыба в СПб

Северная рыба — полезный и питательный продукт, обеспечивающий поддержание здоровья. Если вы хотите побаловать себя и близких качественной пищей, стоит обратиться в интернет-магазин компании «Северные морепродукты» в Санкт-Петербурге, основная специализация которого – продажа рыбы с доставкой на дом. Всего за несколько минут можно сделать выгодную покупку. Обеспечиваем доставку по всей территории Москвы. Сэкономьте силы и время, покупая продукты через интернет-магазин.

Особенности продукции

Такой продукт, как северная рыба, отличается превосходным вкусом, что можно объяснить чистотой среды, в которой она обитает. В процессе заготовки применяется прогрессивная технология, обеспечивающая быструю заморозку. За счет этого все ценные свойства сырья остаются в неизменном состоянии.

Рыбное филе очень полезно, так как содержит множество ценных микроэлементов, в том числе, бром и медь, фосфор и йод. Однако, его нужно с осторожностью потреблять людям, страдающим из-за болезней почек. У многих сортов довольно нежное мясо, которое богато фтором и молибденом. Оно годится для включения в диетический рацион. Во многих породах рыб много жирных кислот Омега 3, полезного для поддержания нормального состояния волос, кожи и ногтей. Регулярное потребление поможет улучшить состояние костей и внешнего вида. При приготовлении не всегда нужно добавлять масло. Филе очень нежное и прекрасно усваивается. Оно полезно всем, вне зависимости от возраста. Косточек совсем немного, что обеспечивает легкость приготовления и последующее потребление. Кроме того, отходов практически не остается, все идет в пищу.

Большое количество белка – положительное свойство северных пород рыб. Из-за пищевой ценности и высокой концентрации протеинов продукция может выступать в качестве адекватной замены говядине.

Варианты приготовления

На основе свежей продукции можно создать немало интересных блюд. Большая часть сортов получится очень вкусной, если запечь ее в духовке, дополнив разнообразными овощами. Добавляя соусы, вы каждый раз получаете новое блюдо.

Другие варианты обработки:

копчение;

засолка. Для этого филе помещается в раствор на длительное время. В результате правильного соления получается очень нежное мясо, которое просто тает во рту;

обжарка. Минимального добавления масла достаточно, чтобы получить вкусное и сытное блюдо.

Эксперты по вопросам кулинарии рекомендуют попробовать уху, приготовленную на основе северных пород рыб. Не стоит забывать, что залог хорошего блюда – свежее сырье. Мы предлагаем посетить наш магазин, чтобы выбрать рыбу, морепродукты и купить в СПб https://fishorder.ru/spb/ для предстоящего кулинарного шедевра.