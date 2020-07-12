Грязезащита напольного покрытия

При выборе напольного покрытия для прихожей следует учесть, что эта комната обладает высокой проходимостью, подвергается температурным перепадам и повышенному механическому воздействию. Материал для пола должен обладать высоким запасом прочности, устойчивостью к низкой температуре, влаге и химическим веществам, легко отмываться от грязи.

Неплохим решением для прихожей может быть коммерческое грязезащитное покрытие. Коммерческое дороже бытового, но намного прочнее. Бытовой служит около пяти лет, но проще в установке. Однослойные модели хорошо подходят для ровных полов, а многослойные могут замаскировать незначительные дефекты. Грязезащитный коврик хорошо моется, просто устанавливается, имеет большой выбор цветов и узоров, не скользит под ногами. Под воздействием каблуков уличной обуви это грязезащитное напольное покрытие может порваться или потрескаться, со временем начинает тускнеть.

Плитка может послужить красивым и практичным вариантом. Она устойчива к влаге, прочная, легко выдерживает перепады температур. Из керамической плитки для прихожей больше всего подойдет рельефные или матовые модели – в отличие от глянцевых, они не царапаются и не скользят. Керамогранит дороже керамики, но гораздо прочнее и не теряет цвет при повреждениях. Главным недостатком напольной плитки является сложность ее установки – для этого требуется идеально ровная поверхность.

Ламинат хорошо смотрится в прихожей и доступен по относительно невысокой цене. Для дизайна прихожей лучше всего выбирать влагостойкие модели, предназначенные для комнат с высокой проходимостью. Ламинат легко моется и ремонтируется. При повреждении одной детали ее легко заменить на другую, не разбирая остальную часть покрытия. Необходимо уделить особое внимание стыку между плитками – он нуждается в обработке специальной мастикой с содержанием воска.

Интересным вариантом будет сочетание плитки возле входной двери и других материалов в остальной части прихожей.

Начиная ремонт в своём жилище, стоит не забывать грязезащита напольного покрытия необходима. Сейчас существует огромный выбор материалов для пола. Они обладают разными свойствами, поэтому важно выбрать подходящее покрытие.

Ламинат. Самый распространённый вариант для использования в квартире. Недорогой, простой в уходе и укладке материал. Изготовлен из смолотой и склеенной древесины. Сверху приклеивается бумажный слой с рисунком, потом закрепляется специальным составом. Для домашнего использования следует выбрать ламинат 32-го или 33-го класса износостойкости. Недостаток ламината – может выделять токсичные вещества.

Линолеум. Неприхотливое покрытие – не боится влаги, устойчив к механическим повреждениям. Укладка линолеума не требует специальной подготовки. Как и ламинат может выделять вредные вещества.

Паркентая доска. Натуральный, экологичный материал. При правильном уходе прослужит более 20 лет. Боится влаги. Бывает с фактурным рисунком. Один из самых дорогих материалов, так как производится из ценных пород древесины.

Пробковый пол. Обладает многими достоинствами – повышает звукоизоляцию, сохраняет тепло, прост в обращении. Склонен к механическим повреждениям, но испорченную часть пробки можно легко заменить. Не рекомендуется для укладки в помещениях с повышенной влажностью. Укладывается клеевым или замковым способом.

Пол из массива. Натуральный деревянный пол не содержит вредных химических веществ, практически вечен в использовании. Это покрытие требует применения специальной пропитки.

Ковролин. Бывает для промышленных или жилых помещений. Отличается большим ассортиментом расцветок и фактур. Не требует предварительной подготовки чернового пола.

Наливной пол. Для такого пола берётся специальная смесь, которую выливают на подготовленную поверхность и дают застыть несколько дней. К плюсам наливного пола относятся разнообразие рисунков и цветов, влагостойкость.

Винил. Самое износостойкое покрытие. Состоит из 5 слоёв. Объединяет свойства плитки и ламината. Не боится падений предметов, царапин, легко моется. По сравнению с керамической плиткой, на ощупь этот материал гораздо теплее.

Керамическая плитка. Универсальный материал для ванной комнаты. Характеризуется прочностью, неприхотливостью в уходе. Доверить укладку плитки лучше профессионалам.