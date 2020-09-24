Что представляет собой механическая коробка передач МАЗ

За изменение частоты вращения и крутящего момента ведущих колес на большегрузных самосвалах, лесовозах и тягачах МАЗ отвечает коробка передач. Этот агрегат отличается компактностью, относительно небольшим весом, высокой скоростью монтажа и недорогим обслуживанием.
Как устроена МКПП на автомобилях МАЗ
Коробка передач на автомобилях этой марки состоит из следующих элементов:
- первичного, вторичного и промежуточного вала;
- крепежных болтов;
- подшипников качения;
- шестерен;
- корпуса.
Отдельно нужно отметить работу шестерен. Именно на эту деталь приходится наибольшая нагрузка. Поэтому она наиболее подвержена поломкам. Шестерни имеют зубья, которые в ходе длительной эксплуатации постепенно изнашиваются. В результате этого износа КПП начинает барахлить и требовать ремонта.
Важной комплектующей считаются и подшипники качения, взаимодействующие с валами. Они, как и другие элементы механической КПП, подвержены постепенному износу. Он обусловлен появлением трещин, из-за которых уже невозможно отрегулировать образовавшиеся зазоры. Узнать подробнее об устройстве КПП МАЗ можно здесь.
Критерии выбора
Чтобы подобрать КПП на МАЗ, необходимо сделать акцент на следующих технических характеристиках:
- максимальный входной крутящий момент;
- масса;
- передаточные числа;
- принцип управления переключением передач;
- тип фланца крепления карданного вала.
Основные неисправности
Ключевую роль в трансмиссии грузовых автомобилей МАЗ играет КПП. Поломка этой комплектующей приведет к потере ходовых качеств транспортного средства. Поэтому рекомендуется регулярно организовывать плановое техническое обслуживание авто. В противном случае не избежать потребности в ремонте этого грузового автомобиля. Он может быть обусловлен:
- естественным износом ресурса запчастей;
- применением низкокачественного трансмиссионного масла;
- применением неоригинальных запчастей;
- нерегулярным или неквалифицированным техобслуживанием.
Отдельно нужно отметить «симптомы», свидетельствующие о поломке МКПП МАЗ:
- нехарактерные звуки при переключении передач;
- невозможность включения одной или всех передач;
- затрудненного включения передачи;
- утечка трансмиссионного масла.
При обнаружении любой из перечисленных проблем понадобится диагностика и, возможно, ремонт трансмиссии.