Что представляет собой механическая коробка передач МАЗ

  • Ильдар Саитов
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    • За изменение частоты вращения и крутящего момента ведущих колес на большегрузных самосвалах, лесовозах и тягачах МАЗ отвечает коробка передач. Этот агрегат отличается компактностью, относительно небольшим весом, высокой скоростью монтажа и недорогим обслуживанием.

    Как устроена МКПП на автомобилях МАЗ

    Коробка передач на автомобилях этой марки состоит из следующих элементов:

    • первичного, вторичного и промежуточного вала;
    • крепежных болтов;
    • подшипников качения;
    • шестерен;
    • корпуса.

    Отдельно нужно отметить работу шестерен. Именно на эту деталь приходится наибольшая нагрузка. Поэтому она наиболее подвержена поломкам. Шестерни имеют зубья, которые в ходе длительной эксплуатации постепенно изнашиваются. В результате этого износа КПП начинает барахлить и требовать ремонта.

    Важной комплектующей считаются и подшипники качения, взаимодействующие с валами. Они, как и другие элементы механической КПП, подвержены постепенному износу. Он обусловлен появлением трещин, из-за которых уже невозможно отрегулировать образовавшиеся зазоры. Узнать подробнее об устройстве КПП МАЗ можно здесь.

    Критерии выбора

    Чтобы подобрать КПП на МАЗ, необходимо сделать акцент на следующих технических характеристиках:

    • максимальный входной крутящий момент;
    • масса;
    • передаточные числа;
    • принцип управления переключением передач;
    • тип фланца крепления карданного вала.

    Основные неисправности

    Ключевую роль в трансмиссии грузовых автомобилей МАЗ играет КПП. Поломка этой комплектующей приведет к потере ходовых качеств транспортного средства. Поэтому рекомендуется регулярно организовывать плановое техническое обслуживание авто. В противном случае не избежать потребности в ремонте этого грузового автомобиля. Он может быть обусловлен:

    • естественным износом ресурса запчастей;
    • применением низкокачественного трансмиссионного масла;
    • применением неоригинальных запчастей;
    • нерегулярным или неквалифицированным техобслуживанием.

    Отдельно нужно отметить «симптомы», свидетельствующие о поломке МКПП МАЗ:

    • нехарактерные звуки при переключении передач;
    • невозможность включения одной или всех передач;
    • затрудненного включения передачи;
    • утечка трансмиссионного масла.

    При обнаружении любой из перечисленных проблем понадобится диагностика и, возможно, ремонт трансмиссии.

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