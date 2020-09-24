Что представляет собой механическая коробка передач МАЗ

За изменение частоты вращения и крутящего момента ведущих колес на большегрузных самосвалах, лесовозах и тягачах МАЗ отвечает коробка передач. Этот агрегат отличается компактностью, относительно небольшим весом, высокой скоростью монтажа и недорогим обслуживанием.

Как устроена МКПП на автомобилях МАЗ

Коробка передач на автомобилях этой марки состоит из следующих элементов:

первичного, вторичного и промежуточного вала;

крепежных болтов;

подшипников качения;

шестерен;

корпуса.

Отдельно нужно отметить работу шестерен. Именно на эту деталь приходится наибольшая нагрузка. Поэтому она наиболее подвержена поломкам. Шестерни имеют зубья, которые в ходе длительной эксплуатации постепенно изнашиваются. В результате этого износа КПП начинает барахлить и требовать ремонта.

Важной комплектующей считаются и подшипники качения, взаимодействующие с валами. Они, как и другие элементы механической КПП, подвержены постепенному износу. Он обусловлен появлением трещин, из-за которых уже невозможно отрегулировать образовавшиеся зазоры. Узнать подробнее об устройстве КПП МАЗ можно здесь.

Критерии выбора

Чтобы подобрать КПП на МАЗ, необходимо сделать акцент на следующих технических характеристиках:

максимальный входной крутящий момент;

масса;

передаточные числа;

принцип управления переключением передач;

тип фланца крепления карданного вала.

Основные неисправности

Ключевую роль в трансмиссии грузовых автомобилей МАЗ играет КПП. Поломка этой комплектующей приведет к потере ходовых качеств транспортного средства. Поэтому рекомендуется регулярно организовывать плановое техническое обслуживание авто. В противном случае не избежать потребности в ремонте этого грузового автомобиля. Он может быть обусловлен:

естественным износом ресурса запчастей;

применением низкокачественного трансмиссионного масла;

применением неоригинальных запчастей;

нерегулярным или неквалифицированным техобслуживанием.

Отдельно нужно отметить «симптомы», свидетельствующие о поломке МКПП МАЗ:

нехарактерные звуки при переключении передач;

невозможность включения одной или всех передач;

затрудненного включения передачи;

утечка трансмиссионного масла.

При обнаружении любой из перечисленных проблем понадобится диагностика и, возможно, ремонт трансмиссии.