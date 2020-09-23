Психология застенчивости

Застенчивость в общении с людьми довольно не просто назвать именно той чертой человеческого характера, которая могла бы быть полезной людям, что бы научиться ладить между собой в полной мере. Кроме того, помимо таких минусов как постоянный дискомфорт при общении с другими людьми, застенчивый человек ещё и редко сможет добиться в жизни каких-то ошеломляющих успехов в сфере своей деятельности. Очень часто люди скрывают свою застенчивость за разными эмоциями при общении, чаще всего — агрессией, но каждый имеет возможность избавиться от этого качества раз и навсегда. О том как это сделать и пойдёт речь в данной статье.

Такой комплекс как застенчивость, подобно любому другому поддаётся излечению. Есть множество рекомендаций разных психологов по данному вопросу.

Итак: начнём, чего делать точно не надо, если вы застенчивый человек.

Никогда не надо остро реагировать, если к вам недоброжелательно относятся. Если какой-то человек к вам беспричинно относится с недоброжелательностью, то знайте, что наверняка у него какие-то личные глубокие переживания. К вам они не имеют никакого прямого отношения. Не надо себя сравнивать с другими людьми. Одна из важнейших проблем застенчивого человека в том, что он хочет сравнить свои успехи и достижения, с достижениями других людей. Стоит в данном случае осознать одну важную вещь, что во всём преуспеть человек не может, и вполне нормально, что в чём-то вы лучше других, а в чём-то вы им уступаете. Никогда и ни в коем случае нельзя искать выход с помощью алкоголя. Нужно понять, что алкоголь даёт лишь временный эффект отсутствия разнообразных комплексов, а вот проблемы, которые можно наделать при употреблении алкогольных напитков могут быть действительно велики. Нельзя позволить неудачам прошлого, создавать условия для того, что бы совершить неудачное действие в настоящем. Все люди проходили этап неудач и провалов, но это не значит, что не получится в следующий раз. Не надо позволять себе думать о том, что теперь может что-то не получится, а просто делайте, верьте в себя и вы увидите, что может быть всё совсем иначе.

Если вы будете каждый день работать над собой, развивать свои навыки общения и расширять круг знакомых, то очень скоро вы поймёте, что застенчивость уходит сама по себе, главное — не бояться делать шаги к этому свершению, которое обязательно должно увенчаться вашим успехом. Основное в борьбе с застенчивостью — это полноценное общение с другими людьми.