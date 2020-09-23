Вагончики в аренду или купить?

Вагончики представляют собой легкие и прочные конструкции, которые удобно использовать на строительных участках, в промышленности и на частных территориях. Заказать вагончик напрокат можно на любой срок в Перми, в «Центре Аренды Оборудования». Подобрать вариант подходящей бытовки можно на сайте: https://perm.gkprom-arenda.ru/arenda_vagonchikovbytovok/, доставка оговаривается отдельно с менеджером компании.

Аренда или покупка?

Планируя использовать в работе временную конструкцию, в первую очередь нужно решить, для каких целей нужна бытовка, и как долго Вы планируете ее использовать. Многие ремонтно-строительные компании имеют в штате определенное количество собственных бытовок, но также пользуются арендой, если в сезон многочисленных заказов собственных конструкций не хватает.

Начинающие свою деятельность компании, предпочитают арендовать вагончики, так как сэкономленные финансы можно пустить на развитие бизнеса. Услугой проката успешно пользуются частники, когда вагончик нужен только на сезон посадочно-уборочных работ, или во время строительства капитального дома на участке.

В случае, если планируете ведение малого бизнеса, такого как, автозаправка, торговый киоск, прием вторсырья – тогда рациональней будет покупка вагончика, которая достаточно быстро себя оправдает. Но и в этом случае, если нет средств на приобретение новой бытовки, удобней воспользоваться услугой аренды на определенный срок.

Преимущества аренды вагончика

Услуга проката вагончиков имеет огромную популярность, которую уже оценили многие наши клиенты. Обратившись к нам, Вы получите такие преимущества:

Сэкономите финансы компании, так как нет необходимости закупать дорогостоящие конструкции.

Снимаете с себя хлопоты по транспортировке, так как наша компания готова обеспечить перевозку бытовок спецтранспортом.

Вам не придется тратить средства на техническое обслуживание и ремонт конструкций, а также создавать ремонтную базу.

Воспользоваться услугой можно на любой срок, от одного месяца. Таким образом Вам не нужно заниматься сбытом или поиском места хранения вагончика после окончания срока работ.

Также у нас Вы можете заказать максимальную комплектацию вагончика из учета назначения. Мы готовы предложить установку климатической техники, предоставляем спальные места и комплекты, готовы провести пожарную сигнализацию, подключить умывальник и прочие электроприборы.