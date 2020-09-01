Благоустройство зеленых зон играет важную роль в жизни мегаполиса

Быстрый ритм жизни и высокий уровень стресса вносит в жизнь городских жителей определенный беспорядок. Хороший способ восстановиться и отдохнуть в спокойной обстановке — сходить погулять в парк, где можно расслабиться и насладиться вкусным свежим воздухом, состоянием покоя и видом свежей зеленой травы и прекрасных раскидистых деревьев. Несколько часов релакса в зеленой зоне творят чудеса, отключая наше сознание от постоянного стресса и насыщая нас живительным кислородом.

Любой мегаполис украсят грамотно спроектированные зеленые зоны — парки и скверы. Кроме того, в парке можно совершить утреннюю пробежку, прогуляться перед сном или же просто отдохнуть и отвлечься от суеты будней. Каждое посаженное деревце и каждый новый кустик ответственно вносят свой посильный вклад в чистоту воздуха и эстетику городов из бетона и кирпича. Оформлять зеленую зону следует максимально эргономично и с учетом имеющегося рельефа местности, максимально сохранив все его особенности и создав все условия для комфортного отдыха граждан. Это достаточно сложный и ответственный процесс, требующий разноплановых глубоких знаний в самых разных областях. Именно поэтому имеет смысл отдать благоустройство и озеленение парков в руки профессионалов.

Каким образом происходит процесс благоустройства конкретной зеленой зоны? Для начала специалисты определяются с площадью и функциональным назначением территории. Исходя из этого осуществляется разделение территории парка на зоны с максимальным сохранением природного ландшафта, каждой зоне назначается своя задача.

Обычно в парке выделяются следующие зоны:

отдыха и прогулок,

детских игр,

культурно-просветительские,

для массовых зрелищ,

для спорта и отдыха,

хозяйственная территория.

В зависимости от размера зеленой зоны и иных условий парк может сосредоточиться на одной функциональной цели или включать в себя целую группу зон различного назначения. Этот момент оговаривается с Заказчиком заранее и прописывается в Договоре по благоустройству парка.

Благоустройство зеленой зоны проходит в несколько этапов

Составление ТЗ заказчиком.

Проведение фотофиксации территории.

Замеры территории.

Анализ территории.

Изучение опыта выполнения аналогичных проектов.

Разработка проекта.

Согласование на уровне заказчика и общественности.

Составление сметы.

Реализация.

Создание и благоустройство городских парков и прочих зеленых зон играет важную роль в жизни города, украшая ландшафт, насыщая воздух кислородом и создавая жителям места для отдыха и занятий спортом.