Благоустройство зеленых зон играет важную роль в жизни мегаполиса

  • Ильдар Саитов
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    • Быстрый ритм жизни и высокий уровень стресса вносит в жизнь городских жителей определенный беспорядок. Хороший способ восстановиться и отдохнуть в спокойной обстановке — сходить погулять в парк, где можно расслабиться и насладиться вкусным свежим воздухом, состоянием покоя и видом свежей зеленой травы и прекрасных раскидистых деревьев. Несколько часов релакса в зеленой зоне творят чудеса, отключая наше сознание от постоянного стресса и насыщая нас живительным кислородом.

    Любой мегаполис украсят грамотно спроектированные зеленые зоны — парки и скверы. Кроме того, в парке можно совершить утреннюю пробежку, прогуляться перед сном или же просто отдохнуть и отвлечься от суеты будней. Каждое посаженное деревце и каждый новый кустик ответственно вносят свой посильный вклад в чистоту воздуха и эстетику городов из бетона и кирпича. Оформлять зеленую зону следует максимально эргономично и с учетом имеющегося рельефа местности, максимально сохранив все его особенности и создав все условия для комфортного отдыха граждан. Это достаточно сложный и ответственный процесс, требующий разноплановых глубоких знаний в самых разных областях. Именно поэтому имеет смысл отдать благоустройство и озеленение парков в руки профессионалов.

    Каким образом происходит процесс благоустройства конкретной зеленой зоны? Для начала специалисты определяются с площадью и функциональным назначением территории. Исходя из этого осуществляется разделение территории парка на зоны с максимальным сохранением природного ландшафта, каждой зоне назначается своя задача.

    Обычно в парке выделяются следующие зоны:

    • отдыха и прогулок,
    • детских игр,
    • культурно-просветительские,
    • для массовых зрелищ,
    • для спорта и отдыха,
    • хозяйственная территория.

    В зависимости от размера зеленой зоны и иных условий парк может сосредоточиться на одной функциональной цели или включать в себя целую группу зон различного назначения. Этот момент оговаривается с Заказчиком заранее и прописывается в Договоре по благоустройству парка.

    Благоустройство зеленой зоны проходит в несколько этапов

    • Составление ТЗ заказчиком.
    • Проведение фотофиксации территории.
    • Замеры территории.
    • Анализ территории.
    • Изучение опыта выполнения аналогичных проектов.
    • Разработка проекта.
    • Согласование на уровне заказчика и общественности.
    • Составление сметы.
    • Реализация.

    Создание и благоустройство городских парков и прочих зеленых зон играет важную роль в жизни города, украшая ландшафт, насыщая воздух кислородом и создавая жителям места для отдыха и занятий спортом.

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