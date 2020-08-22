Вещи, которые всегда в моде

Демисезонные куртки предназначены для переменно погоды. Очень важно в это время купить куртку демисезонную женскую хорошего качества, с которой будут не страшны перепады температур.

Сегодня на рынке представлено несколько вариантов подобной женской одежды:

Куртки дождевики;

Демисезонные ветровки;

Стеганные куртки.

Каждый из этих видов на межсезонье обладает своими преимуществами, о которых непременно нужно знать перед покупкой. Купить женскую дубленку или демисезонную куртку дело ваше, главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно в любую погоду.

Синие джинсы

Правильные джинсы – основа повседневного гардероба. Они должны точно соответствовать вашей фигуре, нигде не провисать и не перетягивать. Хорошо, если этот будут простые джинсы из классического синего денима, без стразов, вставок и потертостей. Сочетайте их с майкой и кожаной курткой для более повседневного вида или с топом и жакетом для более утонченного.

Белая блузка

Приобретите себе самую простую белую блузку, из таких, которые кроем похожи на мужские рубашки. Это должна быть именно простая блузка, без кружев, жабо, рюшей и тем более – прозрачных элементов. С брюками – в офис, с джинсами – в кафе с подругой, в общем, с чем носить белую блузку – выбирать вам. Но вы удивитесь, насколько универсальна эта вещь в женском гардеробе.

Черная юбка

Универсальность вещи определяется ее простотой и возможностью сочетания с другими элементами одежды. Одной из таких вещей является черная юбка-карандаш, которая очень выгодно подчеркивает форму женского тела. Но, увы, вопреки заверениям многих сайтов о том, что эта модель юбки идет практически всем – это не так. Узкие бедра она сужает еще больше, что делает стройных девушек похожими на подростков, ну а слишком широкие бедра она неуместно подчеркивает. Поэтому, гораздо более выгодным вариантом практически для всех типов фигур является черная юбка-тюльпан. Такая модель юбки широка на бедрах и сужается к низу (по форме напоминает бутон тюльпана, от чего и получила свое название). Ее особенности таковы, что худым девушкам она добавляет объема, которого им не хватает на бедрах. Ну а женщинам с пышными формами, она их скрадывает, ведь излишние изгибы бедер становятся изгибами юбки!

Это не говоря о множестве других моделей, включая популярную ныне юбку-трапецию. Выбор за вами, главное – это хорошая плотная ткань, черный цвет и отсутствие броских декорирующих элементов.

И помните: белая рубашка и черная юбка – это, конечно, один из самых классических комплектов одежды. Но чтобы не выглядеть пресно, разбавляйте его массивными шейными украшениями, воротничками, жакетами и кардиганами.

Кашемировый свитер

Одежда из кашемира стоит не дешево, но поверьте – ее цена абсолютно оправдана. Элегантный качественный свитер при правильном хранении прослужит вам многие годы, а носить его можно буквально с чем угодно: джинсы, брюки или юбка, под жакет, кожаную куртку или на блузку – вариантов море! Идеальный цвет – бежевый или кофейный.

Туфли-лодочки

Идете на работу? На свидание? В театр? На деловую встречу? Вам пригодятся туфли-лодочки на среднем каблуке. Обувь, которая выгодно дополняет любой наряд, должна быть при этом качественной, и, конечно же, удобной. Поэтому будьте привередливы, примеряя туфли в магазине, и не особенно рассчитывайте на то, что они «разносятся», иначе рискуете похоронить эту пару в закромах своего шкафа.

Идеальный цвет для таких туфель – черный, а вот бежевые туфли зрительно удлиняют ноги.

Главное украшение женщины – это здоровый сон и хорошее настроение. А дополнив образ таким набором вещей вы будете выглядеть неотразимо в любой ситуации!