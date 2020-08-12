Обзор Шкода Суперб 2020 года

Skoda Superb 2020 – это рестайлинг-версия третьего поколения модели Superb, выпускаемая чешской компанией Skoda Auto. Премьера автомобиля состоялась 23 мая 2019 г. в Братиславе. Машина обзавелась обновленным дизайном, усовершенствованными техническими характеристиками, некоторыми новыми функциями и продвинутой электроникой.

Гибрид нынче в моде

Настоящим открытием стало появление гибридной версии автомобиля, производство которых теперь у компании выходит на первый план. На презентации производитель заявил, что все последующие электрокары и гибридные авто, в том числе и Skoda Superb, будут дополняться приставкой iV в названии.

Версия работает от 1,4 TSI бензинового мотора мощностью 156 л.с. в совокупности с электродвигателем до 85 кВт. Суммарные возможности гибридной силовой установки составят 210 л.с. при крутящем моменте 400 Н⋅м.

Батарея электромотора имеет емкость порядка 13 кВт⋅ч, что на одной его тяге позволяет преодолевать 55 км. При совместной работе двух двигателей это расстояние увеличивается до 850 км с учетом объема топливного бака ДВС.

Следует помнить, что любой, даже самый инновационный автомобиль, подвержен поломкам, поэтому если вы заметили какие-то неисправности в машине, следует отправить свою Skoda Superb на ремонт, например, в этот сервис.

Особенности дизайна

Снаружи кузов автомобиля изменился в лучшую сторону.

Теперь владельцев будет радовать:

обновленный бампер;

увеличенная радиаторная решетка с улучшенной системой забора воздуха;

новые светодиодные матричные фары спереди и сзади.

Дверца багажника лишилась привычного логотипа, вместо него – название компании крупными буквами.

Интерьер салона глобальное обновление затронуло в меньшей степени. Сидения обиты новой темной алькантарой и кожей высокого качества. В сочетании с видимой строчкой белого цвета дизайн имеет довольно стильный вид. Элементы салона оборудованы светодиодной подсветкой, передняя панель и двери оснащены хромированными частями и текстурными накладками

Новые возможности Skoda Superb 2020

Модернизация Skoda Superb 2020 положительно сказалась на ее функционале. В дорогой комплектации авто оборудовано цифровой панелью и акустикой Canton. Кресла укомплектованы возможностью электрорегулировки положения, системами кондиционирования и массажа.

Владельцев порадует наличие беспроводной зарядки телефона, возможность запуска двигателя без ключей, а также система включения различных режимов езды. Она дополнена адаптивным круиз-контролем, который автоматически регулирует скорость на крутых поворотах. Среди других функций – система автопарковки и перестроения, модуль предупреждения столкновения, электромеханический усилитель тормозов.

На территории стран СНГ доступны, в основном, бензиновые и дизельные версии, гибриды пользуются меньшей популярностью. Так или иначе, многие автолюбители уже успели оценить Skoda Superb 2020 в действии и опробовать новые возможности автомобиля, которые, в сравнении со старой версией, изменились в лучшую сторону.