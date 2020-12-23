Как ухаживать за срезанной герберой?

Около двух недель яркого цветения обещают продавцы срезанных гербер. И действительно данный цветок дарит положительные эмоции, радует разнообразием оттенков и форм. Насчет стойкости утверждение также верно — в срезе герберы простоят очень долго. За такие особенности цветок очень любим флористами, ведь работать с ним одно удовольствие. Но стоит знать определённые особенности, благодаря которым гербера будет нести хорошее настроение весь обещанный срок.

Любовь к влаге

На первый взгляд гербера весьма неприхотлива, однако есть тонкости ухода за ней. Цветок очень любит влагу, но наличие ворсинок по всей длине стебля часто провоцирует загнивание. Цветок в вазе стоит закрепить таким образом, чтобы низ стебля был погружен в воду не более, чем на 5 см, а основание не касалось дна. Вода должна быть отстоянной, кипяченой и мягкой, водопроводная вода недопустима.

Что касается подрезки стебля, то здесь те же правила, что и для остальных цветов: выполнять стоит острым лезвием под проточной водой.

Питание + дезинфекция

Стоит ещё раз остановить внимание на особом строении стебля. Имеющиеся ворсинки не только ускоряют процесс загнивания воды, но также способствуют быстрому размножению бактерий. Чтобы предотвратить процесс, необходимо добавить в воду любой доступный антисептик: аспирин, спирт, марганцовку, лимонную кислоту и т.д.

Другие нюансы

Срезанные цветки герберы стоит помещать вдали от отопительных приборов, кондиционеров, сквозняков или вентиляторов. Эти растения любят простор и спокойствие. Не следует ставить их рядом с другими букетами или же слишком близко к предметам — хрупкие бутоны не приветствуют подобное соседство.

Ещё одна примечательная деталь. У гербер достаточно плотный, массивный бутон, и стебель не всегда способен выдержать подобную красоту. Даже самый свежий цветок может несколько наклонить головку. Чтобы помочь гербере сохранять своё очарование, флористы укрепляют стебель. Поэтому увидев специальную проволочку или ленту на стебле, не стоит сразу же огорчаться и обвинять продавцов в непорядочности. На самом деле, мастера таким образом помогают свежему цветку дарить вам как можно дольше своё очарование.

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