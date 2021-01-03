Что такое аудит аккаунта «Инстаграма» и зачем он нужен

«Инстаграм» — эффективная площадка для сбора лидов и их дальнейшей конвертации в реальных клиентов. Направление бизнеса не важно — инструмент универсальный и действенный. Главное, раскручивать аккаунт грамотно, это повысит лояльность аудитории, поможет привлечь новых клиентов. Расскажем, зачем проводить анализ Инстаграм, что это может вам дать.

Аудит Instagram: особенности услуги

В Instagram есть 3 типа профилей:

личные аккаунты;

блогерские профили (обычно владельцы сотрудничают с брендами, компаниями, публикуют рекламу за определенную плату);

страницы бренда.

Все они позволяют зарабатывать, но только при условии адекватной раскрутки и грамотного подхода в целом. Есть такое понятие, как аудит аккаунта. Проверку делают после запуска, во время раскрутки и в будущем с определенными интервалами (например, каждый месяц). Результаты аудита покажут эффективность профиля, слабые места, обратят внимание на то, что нужно исправить.

Во время анализа оцениваются контент (фото, тексты), сам профиль (аватар, описание), аудитория (возраст, пол геолокация), ее поведение. Чтобы аккаунт работал, нужно привлечь максимум заинтересованных подписчиков. Они будут просматривать посты, оставлять комментарии, участвовать в диалогах, то есть давать обратную связь. Неактивная аудитория и тем более боты сегодня никакой пользы аккаунту в «Инстаграме» не дают.

Отдельно нужно будет проанализировать методы продвижения — рекламу у блогеров, таргетинг, лидеры мнений, партнерские коллаборации, пр. Если профиль не дает вам таких результатов, как хочется, не поднимается на нужные позиции, это всегда можно исправить. Главное, понять, что для этого следует сделать.

Когда нужно заказывать аудит и нужен ли он вам

Есть ряд ситуаций, когда аудит нужно заказывать немедленно:

Подписчиков мало, новые не появляются — даже при условии наличия «вкусного», актуального контента.

Недостаточные охваты. Чем больше людей просмотрят посты в «Инстаграме», тем больший охват вы получите.

Продажи маленькие или отсутствуют вообще. Если вы вкладываетесь в раскрутку, монетизацию, причину проблем нужно искать глубже.

Полный аудит аккаунта в Instagram поможет определить слабые места профиля, даст рекомендации по их устранению. Также он укажет на сильные стороны аккаунта, покажет наиболее перспективные направления для роста, развития в дальнейшем. Отдельно разрабатывается эффективная стратегия продвижения. Подобные услуги предоставляют специализированные сервисы, сделанные в раскрутку вложения всегда окупаются, приносят хорошую прибыль в долгосрочной перспективе.