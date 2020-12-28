На что необходимо обратить внимание при покупке газонокосилки

Зеленая трава украшает участок, но когда она вырастает в человеческий рост, справиться с зарослями довольно трудно. Вопрос своевременной стрижки газонов в течение всего сезона остается актуальным, и в этом деле большую роль играет техника. Газонокосилки стали неизменным атрибутом домашнего и коммунального хозяйства. Осталось только правильно выбрать инвентарь, который облегчит работу и позволит придать территории ухоженный вид.

Выбираем газонокосилки правильно

Газонокосилка представляет собой устройство с ручкой четырьмя колесами, выполненное по типу тележки. На днище конструкции находятся ножи-лопасти для скашивания растительности с определенным диапазоном среза. В некоторых моделей эти элементы выполняют функцию турбин и втягивают скошенную траву и мелкий мусор в специальный отсек. Это избавляет от дополнительной уборки.

Особенности управления

Человек держится за ручку, толкает машину вперед и направляет ее в нужную сторону. В этом случае речь идет о несамоходных моделях. Намного проще управлять самоходной газонокосилкой. Достаточно немного задавать направление, и аппарат сам будет двигаться за счет наличия привода.

Механическая, бензиновая или электрическая?

Механические газонокосилки считаются самыми простыми устройствами. Для их использования не требуется топливо, зарядка аккумулятора или удлинитель для подключения к сети. Во время стрижки газона придется прилагать значительные физические усилия.

Аппараты, работающие на бензине (имеется двигатель внутреннего сгорания), позволяют сэкономить силы и отличаются высокой производительностью, но при этом обладают значительным весом и шумят. Их покупают для обработки участков с большой площадью и для оснащения коммунальных служб.

Электрический прибор легче и подвижнее, но кабель ограничивает его возможности и маневренность. Техника на аккумуляторе независима и мобильна, подходит для небольших территорий и без труда огибает препятствия. Батарею нужно периодически заряжать, чтобы продолжить работу.

Преимущества покупки газонокосилки в магазине «Технарь»