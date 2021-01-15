9 необычных идей подарков зимой 2021

После Нового года идет период светлых праздников и милых подарков. Холодный сезон накладывает нюансы при выборе особого подарка и для зимних именинников. Чтобы год запомнился как можно лучше, необходимо тщательно подготовиться. Капля креатива — и праздник обещает быть незабываемыми!

Топ-9 необычных идей подарков

Дизайнерский торт или авторские капкейки с нанесением фото

Находитесь в поисках символического подарка? Обратитесь в кондитерскую! Сладкий десерт в нестандартном виде по индивидуальному заказу — превосходное решение для поднятия настроения.

Пирожные могут быть в форме футбольных мячей, елочных игрушек, косметических принадлежностей, кукол, животных.

На торт можно нанести совместные смешные фотографии или символичные для вас и получателя изображения… Изготовить можно все, чего душа пожелает!

Букет, который можно съесть

Все любят мандаринки, яблоки и конфеты. Так зачем дарить все по отдельности, когда можно презентовать вкусности в виде целого букета! Cъедобные букеты в Самаре собирают из сладостей, фруктов или соленых закусок. Для пикантности флористы украшают изделия элитными винами и коньяками по вашему выбору. Роскошь и красота!

Одежда с тематическими принтами

Символ 2021 года — белый бык. Отличным решением будет заказать футболки или свитера с рисунком животного. Если хотите отойти от образа символа года — подарите классический вязаный свитер с оленями и снежинками.

Сырно-ореховая корзинка

Гастрономические яства достигли пика популярности. В качестве презента предлагается красивая корзинка, украшена елочными игрушками и ветками рябины с наполнением. Беспроигрышным выбором будет сыр, желательно в ассортименте, дополненным виноградом, орехами, финиками и инжиром.

Сертификат в спа или салон красоты

Медовый массаж, шоколадное обертывание, ванна с шампанским или молочным коктейлем… Выбирайте сами, чем порадуете близких и родных!

Вязаные носки с изображением

Бюджетный, но интересный вариант. Вязаные или шерстяные изделия имеют аппликации смешных зверушек или украшаются вышивкой. Удачным решением будут теплые носки с изображением символа года — белым быком.

Кружки с именными фотографиями

Приятные воспоминания будут греть душу каждое чаепитие! Отличный вариант для семейных, влюбленных, друзей, коллег. Добавьте новогоднюю тематику и наслаждайтесь результатом!

Мини-бар

Креативное решение для творческих и компанейских личностей. Станет практичным предметом интерьера, порадует в будни.

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Не знаете, что подарить? Красивый букет цветов в коробке и оригинальные сладости — стопроцентно правильное решение! Дарите близким отличное настроение и радуйте щедрой порцией креатива!