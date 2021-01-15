6 идей, чем занять ребенка зимой

Зима… Новогодние каникулы и снежные выходные… Как провести это сказочное время с пользой? Чем заменить просмотр сериалов? Предлагаем 6 интересных идей, как увлекательно провести досуг в период новогодних и рождественских праздников.

Катание на санках

Один из самых популярных досугов. Свежий воздух, смех, веселье… Детям нравится скорость, азарт, которые подпитываются радостным настроением. К тому же такое занятие не проходит в одиночку. Компания друзей, санки, снег — и стопроцентно хорошее настроение гарантировано!

Бросаем вызов льду

Фигурное катание — вид спорта, который любят все. На экранах телевизоров мы видим спортсменов, кружащих в красивых костюмах. Чтобы попробовать свои силы, достаточно взять в аренду коньки и отправиться на каток. Радостные улыбки и яркие впечатления гарантированы.

Катание на лыжах

После подъема на гору взгляду открывается красивейшая панорама. Спускаясь вниз, дети получают щедрую порцию адреналина. Отправиться кататься можно в санаторий или на ближайшую туристическую базу.

Домашний вариант активного отдыха

Увлекательно проводить время можно не выходя на улицу. Детский спортивный комплекс — идеальное решение. Горки и лестницы дополняются качелями и брусьями, что позволит ребенку максимально развить физические способности. Игровые чердаки комплектуются игрушками и представлены в нежной палитре красок, что позволяет выбрать лучший вариант для девочек и мальчиков.

На улице мороз или слякоть? Не беда! Ребята могут активно отдыхать в собственной комнате!

Лепим снежную бабу

Вариант возможен, если зима порадовала обильным количеством снега. Резвящаяся детвора любит катать шары, играя при этом в снежки. Эмоций хватит надолго! Попросите детей посоперничать и поставьте задание: кто лучше украсит снеговика. Морковь для носа, камушки для глаз и пуговок, шарф вместо галстука, ну и ведро вместо шляпы. Проявите фантазию!

Украшаем окна снежинками

Как и детский спортивный комплекс для дома, занятие не требует выхода на улицу. Изготавливать украшения можно из цветной бумаги, картона, бисера, жемчуга… Попросите ребенка создать целый пейзаж, вырезая снежинки, деревья, снеговиков и даже мультипликационных героев.

Активный отдых на улице — отличный вариант проведения новогодних каникул. А если находитесь в поисках подарка, спортивные игрушки для дома — правильное решение!