Ставки на спорт — не потерять рассудок и вовремя вывести деньги

В ставках на спорт стоит полагаться только на холодный расчет и аналитику. Эти 2 козыря могут вывести каппера на стабильный заработок. Главное — подробно разбирать каждый матч и приводить весомые аргументы в пользу ставки.

Новичкам везет, и это факт. Сразу после регистрации в брокерских конторах с прогнозами на спорт многие стараются быстрее пополнить счет и начать игру. Как ни странно, первые ставки действительно заходят — некоторым новичкам удается удвоить депозит уже после 2 часов игры.

Не смотря на такой успех необходимо вывести деньги и забыть про ставки как минимум на несколько дней. Но из-за неопытности многие игроки продолжают заключать пари, ведь азарт не дает покоя, денег хочется все больше и больше. Через некоторое время контора полностью рушит стереотипы начинающего и приводит баланс счета к нулю, после чего многие игроки сожалеют, что не вывели выигрыш на карту.

Такая ошибка довольно распространенная в ставках. С ней даже сталкиваются опытные капперы, когда из-за долгой игры азарт все же берет свое. В результате все же приходится делать работу над ошибками.

В ставках на спорт главное оружие каппера — это аналитика. Изучите, к примеру, лучшие прогнозы на Францию (первая лига) на сайте спортивных ставок kapper1.ru. Если у вас высокий IQ, вы грамотно мыслите, подробно разбираете каждый матч, то перед вами открываются безграничные возможности — реально заработать на дистанции неплохие деньги .

Каждый каппер должен поставить себе цель. Изо дня в день прогрессируйте в своих начинаниях, используйте как можно больше информации, опирайтесь на здравый рассудок и исключайте все возможные риски. Полагаться на одну лишь удачу в ставках нельзя.

Если вам удалось удвоить депозит за короткое время, то сразу же выводите деньги. Оставьте на счете небольшую сумму, пусть это будет 1000 рублей. Ставя по 100 рублей вы можете уйти в хороший отрыв. 5-10% от банка это та сумма которой стоит придерживаться.

Нельзя ставить половину своего депозита и тем более идти вабанк, так как это спорт, произойти может все что угодно, при чем не в пользу игрока. Новичкам на первых этапах стоит научиться обращаться с депозитом, ставить строго по стратегии, учится подробно разбирать матчи и уметь использовать наработанные навыки.

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